08.04.17 09:381310
Правительство готовит новый закон о языках нацменьшинств
|19.04.17 13:40
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Депутаты зарегистрировали законопроект об использовании в Украине языков национальных меньшинств.
Депутаты зарегистрировали законопроект об использовании в Украине языков национальных меньшинств.
Законопроект составляли 18 народных депутатов из фракций "Самопомощь", "Блок Петра Порошенко", "Батькивщина" и "Народный фронт", сообщает "РБК - Украина"
Авторы подчеркивают, что языки национальных меньшинств в местах их компактного проживания должны использоваться вместе с государственной, но не вместо нее.
Законопроект предусматривает использование языка нацменьшинства при обучении в школе. Но в старших классах не менее 80% объема преподавание должно вестись на украинском языке.
Эксперты предлагают прописать в законе формальный признак компактности проживания нацменьшинства. На территории должно проживать не менее 30% представителей национальной группы.
Специалисты указывают на необходимость законодательного урегулирования этого вопроса. Эксперты уверены, что действовать нужно взвешенно и больше работать с местными властями.