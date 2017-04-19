Правительство готовит новый закон о языках нацменьшинств

19.04.17 13:40Сколько просмотров этой статьи115Сколько комментариев этой статьи0

Депутаты зарегистрировали законопроект об использовании в Украине языков национальных меньшинств.

Законопроект составляли 18 народных депутатов из фракций "Самопомощь", "Блок Петра Порошенко", "Батькивщина" и "Народный фронт", сообщает "РБК - Украина"

Авторы подчеркивают, что языки национальных меньшинств в местах их компактного проживания должны использоваться вместе с государственной, но не вместо нее.

Законопроект предусматривает использование языка нацменьшинства при обучении в школе. Но в старших классах не менее 80% объема преподавание должно вестись на украинском языке.

Эксперты предлагают прописать в законе формальный признак компактности проживания нацменьшинства. На территории должно проживать не менее 30% представителей национальной группы.

Специалисты указывают на необходимость законодательного урегулирования этого вопроса. Эксперты уверены, что действовать нужно взвешенно и больше работать с местными властями.

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