Как из зала горсовета Харькова выволокли экс-депутата (видео)

19.04.17 14:25Сколько просмотров этой статьи121Сколько комментариев этой статьи0

Лишенного мандата депутата увезла "скорая".

В Харьковском горсовете экс-депутат Андрей Лесик попытался выступить в зале, но его вывели силой охранники, сообщает Медиапорт.

Сам Лесик утверждает, что охранники городского головы вывернули ему ногу. Он вызвал полицию и скорую.

Работники мэрии дали Лесику корвалол и воды.

Охранники извинились перед Лесиком и попросили успокоиться: "Андрюха, встань! Не исполняй". Позже Лесика усадили на стул.

После Лесик дал пояснения полиции и покинул мэрию вместе с медиками скорой помощи.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в конфликте на сессии горсовета разбирается следственно-оперативная группа.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что тоже обратился в полицию. По словам Кернеса, Лесик нарушал порядок и угрожал ему лично.

"Меня интересует порядок и результат", - сказал Кернес и закрыл сессию.

Андрей Лесик с 2010 по 2016 был депутатом Харьковского горсовета. Также он был членом Украинского выбора. Позже он перешел во фракцию Видродження и был членом постоянной комиссии по вопросам промышленности, экономического развития и собственности. Лесик отстаивает идеи дружбы с Россией, часто выступает на российском телевидении.

В мае 2016 года Андрея Лесика исключили из фракции Видродження. На внеочередной сессии Харьковского горсовета депутата лишили полномочий.

Лесик судился с горсоветом. В конце марта Харьковский апелляционный административный суд частично удовлетворил его апелляционную жалобу. В горсовете заявили о намерении обжаловать решение в кассационном порядке.

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