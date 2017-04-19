Суд ООН решил, как защищать украинцев и татар в Крыму

На данный момент суд пришел к выводу, что крымские татары и этнические украинцы в Крыму остаются уязвимыми.

Международный суд ООН (Гаага) принял решение о введении мер для защиты и обеспечения прав украинцев и крымских татар на территории временно оккупированного Россией Крыма в рамках соблюдения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, однако эти меры будут не аналогичны тем, которые запрашивала Украина.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Относительно предоставленных суду показаний: некоторые из них соответствуют определению дискриминации, например в части ведения обучения на украинском языке для этнических украинцев. На данный момент суд пришел к выводу, что крымские татары и этнические украинцы в Крыму остаются уязвимыми. В этом отношении суд принимает во внимание доклад о ситуации с правами человека в Украине", - сказал в ходе заседания суда в Гааге в среду его председатель Ронни Абрахам.

При этом он добавил: "В этом случае рассмотрев временные меры, на которые подала запрос Украина, и условия этого дела, суд решает, что меры, которые должны быть определены, не должны быть идентичными тем, которые запрашивала Украина".