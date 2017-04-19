Суд вернул Насирову паспорта

19.04.17 18:38Сколько просмотров этой статьи139Сколько комментариев этой статьи0

Существует другое определение Апелляционного суда о мере пресечения Насирову, по которому он обязан сдать паспорта.

Апелляционный суд Киева вернул отстраненному от обязанностей главы Государственной фискальной службы Роману Насирову все его паспорта, однако в Специализированной антикоррупцонной прокуратуре заявили, что не намерены возвращать документы чиновнику, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Как пояснил глава отдела САП Роман Сымкив, паспорта Насирова передадут на хранение в его ведомство или Государственной миграционной службе.

"Что касается других документов, в частности паспортов - их, естественно, никто Насирову возвращать не будет, поскольку есть другое определение Апелляционного суда о мере пресечения Насирову, по которому он обязан сдать эти паспорта в ГМС или следователю", - цитирует прокурора Лига.net.

По его словам, речь идет также и о внутреннем паспорте. Он останется у правоохранителей, поскольку с его помощью также можно выехать в страны, с которыми у Украины действует безвизовое соглашение.

Несколькими часами ранее Апелляционный суд Киева снял арест с части имущества Насирова, в том числе и двух заграничных паспортов и дипломатического.

Чиновника подозревают в нанесении ущерба бюджету государства путем превышения служебных полномочий. Речь идет о содействии бизнесу нардепа-беглеца Александра Онищенко. Сам Насиров отрицает все обвинения против себя.

Известно, что Насиров является гражданином Великобритании. О наличии у него венгерского паспорта в итоге не подтвердилось.

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