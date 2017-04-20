Сеть Praktiker закрылась в Украине

Praktiker закрыл в Киеве последний магазин украинской сети. На его месте может появиться Leroy Merlin

Немецкая сеть по продаже строительных материалов и садового инвентаря Praktiker не смогла закрепиться на украинском рынке. Последний магазин немецкой сети в Киеве на Окружной закрыт, рассказали LIGA.net несколько участников столичного рынка ритейла. "На его месте появится супермаркет Leroy Merlin, который входит в Auchan Group", - сообщил LIGA.net директор торговой сети, пожелавший остаться неназванным. Вероятная причина закрытия - жесткая конкуренция со стороны Эпицентра Александра и Галины Герега.

Большие планы

Крупный немецкий ритейлер Praktiker отрыл свой первый магазин в Украине в 2007 году и планировал стать одним из крупнейших игроков по продаже строительных материалов. Только на первом этапе компания намеревалась открыть семь магазинов. Спустя несколько лет Praktiker удалось открыть только четыре торговые точки: в Макеевке, Николаеве, Львове и Киеве. Возможно, именно слабые темпы развития заставили руководство немецкого офиса выставить на продажу украинский бизнес. В начале 2014 года торговые точки были проданы украинской аудиторской компании Kreston Guarantee Group бизнесмена Алексея Мечинского, сумму сделки эксперты оценили в $5 млн. Тогда участники рынка подозревали, что сделка была проведена в интересах третьих лиц, сам Мечинский эту информацию опровергал.

Бурного роста вновь не вышло. Новый собственник сумел открыть лишь один супермаркет в Днепре. Торговую точку в Макеевке закрыли после начала боевых действий на востоке страны, а супермаркет во львовском ТРЦ Кинг Кросс Леополис - из-за конфликта с его управляющей компанией.

В августе 2015 года Алексей Мечинский заявил, что подозревает двоих топ-менеджеров в попытке рейдерского захвата сети. Такой вывод он сделал после вызова в СБУ для дачи показаний о финансировании терроризма.

Игра в долг

К сети Praktiker подано около трех десятков исков от поставщиков, средняя сумма иска невелика - около 25 000 грн. В решениях Хозяйственного суда Киева, который рассматривает большую часть дел, говорится, что в 2015 году поставщики заключали договоры на поставку товаров не с Практикер Украина, а с Торговым домом Укрспецторг (Краматорск Донецкой области) и Схід Відбудова (Мариуполь Донецкой области). По данным Единого реестра юридических лиц Министерства юстиции, Укрспецторг принадлежит гражданину Конго Жаку Калонджи Калонджи, а Схід Відбудова - компании Крестон Эссошиэйтс Лтд с Британских Виргинских островов. "Мы не можем связаться с представителями компании и вернуть деньги за поставленную продукцию. Ее попросту списали", - жалуется директор компании по продаже строительных материалов, пожелавший остаться неназванным.

Что помешало Praktiker закрепиться на украинском рынке? Управляющий партнер консалтинговой компании Retainet Александр Ланецкий предполагает, что на финансовом положении компании сказался кризис в Украине. Рост цен на строительные материалы практически вдвое за последний год привел к сокращению продаж на 30-40%.

"У ритейлера было относительно небольшое количество магазинов, а конкурировать с лидером - сетью Эпицентр - очень сложно", - говорит партнер компании Atlas Advisors Алексей Ращупкин.