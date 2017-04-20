Россия готовится к полномасштабной войне - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к полномасштабной войне. Об этом он сказал во время открытия программы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины", передает "РБК-Украина".

"Война продолжается, Крым оккупирован, на Донбассе ежедневно Россия не хочет мира и воспринимает восстание демократической Украины как вызов. Россия продолжает готовится к полномасштабной войне",- сказал Турчинова.

По его словам, угроза касается не только Украины, а и Европы, в частности, стран Восточной Еропы. Турчинов напомнил, что Россия увеличила численность армии, а военно-промышленный комплекс России также переведен в усиленный режим.

"Точка невозврата уже пройдена",- сказал Турчинов, добавив, что, Россия нарушает мировой порядок, утвердившийся после Второй мировой войны.