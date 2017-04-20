Франсуа Фийон оскандалился из-за Крыма

Кандидат в президенты Франции от Республиканской партии Франсуа Фийон назвал Крым "исторически, культурно и лингвистически русской территорией", пишет газета Le Figaro.

По мнению кандидата, Россия никогда не покинет аннексированный Крым, а потому "бесполезно упорствовать, говоря России покинуть Крым".

"Можно ли отменить санкции против России без сдвигов в вопросе Крыма? Нужно уважать два фундаментальных и противоречивых принципа: уважать границы и международное право, но также и право народа на самоопределение. Никто не будет отрицать, что Крым - это территория исторически, культурно, лингвистически русская. Бесполезно упорствовать, говоря России покинуть Крым, потому что этого никогда не случится", - заявил французский политик.

По словам Фийона, единственный способ найти решение ситуации, сложившейся вокруг Крыма, - это созвать конференцию под руководством ООН.

"Единственный способ выйти из этого кризиса - это организовать в будущем конференцию под руководством ООН, которая позволит найти решение", - подчеркнул политик.