08.04.17 09:381310
Франсуа Фийон оскандалился из-за Крыма
|20.04.17 13:48
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Кандидат в президенты Франции от Республиканской партии Франсуа Фийон назвал Крым "исторически, культурно и лингвистически русской территорией", пишет газета Le Figaro.
Кандидат в президенты Франции от Республиканской партии Франсуа Фийон назвал Крым "исторически, культурно и лингвистически русской территорией", пишет газета Le Figaro.
По мнению кандидата, Россия никогда не покинет аннексированный Крым, а потому "бесполезно упорствовать, говоря России покинуть Крым".
"Можно ли отменить санкции против России без сдвигов в вопросе Крыма? Нужно уважать два фундаментальных и противоречивых принципа: уважать границы и международное право, но также и право народа на самоопределение. Никто не будет отрицать, что Крым - это территория исторически, культурно, лингвистически русская. Бесполезно упорствовать, говоря России покинуть Крым, потому что этого никогда не случится", - заявил французский политик.
По словам Фийона, единственный способ найти решение ситуации, сложившейся вокруг Крыма, - это созвать конференцию под руководством ООН.
"Единственный способ выйти из этого кризиса - это организовать в будущем конференцию под руководством ООН, которая позволит найти решение", - подчеркнул политик.