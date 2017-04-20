Чем грозит России решение суда ООН

20.04.17 14:49Сколько просмотров этой статьи95Сколько комментариев этой статьи0

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что решение суда ООН в Гааге по Крыму очень большой плюс.

Как сообщает Politeka, Петренко сказал, что решение Международного суда ООН по иску Украины к России о нарушении Конвенции о финансировании терроризма было сдержанным, так как это прецедент.

Однако если Россия не выполнит промежуточное решение Международного суда ООН по соблюдению Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, этот прецедент может быть вынесен на рассмотрение Генассамблеи ООН.

«Если не выполняются промежуточные решения, то так же, как и в случае невыполнения основного решения, механизмы определены уставом ООН. То есть можно выносить этот вопрос на рассмотрение Генассамблеи», – сказал министр юстиции.

Как писала Politeka, в МИД Украины считают конструктивным подход Международного суда ООН по делу «Украина против России»

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль. Зеркаль отметила, что суд признал логику Украины в подходах к применению Конвенции по противодействию финансированию терроризма.

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