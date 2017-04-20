В Верховной Раде может появиться новая форма работы Верховная Рада и представители миссии Европарламента в Украине решили, как реформировать Раду. Представители парламентский фракций навстрече в рамках «Диалога Жана Моне» договорились ввести дебаты, как новую форму в работе парламента сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.«Рекомендовано, что бы одним из следующих шаговдоработали законодательство касательно введения такойформы работы Верховной Рады как дебаты. Дебаты могут быть двух форм: по актуальным вопросам политической повестки дня государства, а так же дебаты с правительством для усиления сотрудничества между правительством и Верховной Радой и усиления контрольной функции Верховной Рады», — сказал А.Парубий на брифинге в четверг в Киеве. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама