Офис НАТО в Украине будет расположен рядом с посольством США

20.04.17 20:05Сколько просмотров этой статьи90Сколько комментариев этой статьи0

Представительства НАТО в Украине будет состоять из Офиса связи НАТО и Центра информации и документации НАТО.

Здание представительства НАТО в Украине будет расположено на ул. Авиаконструктора Игоря Сикорского, 4-л в Шевченковском районе Киева, вблизи посольства США.

Как сообщается в протоколе заседания межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов, обнародованном на веб-сайте Минэкономразвития в четверг, по указанному адресу планируется провести реконструкцию и приспособление помещений для размещения представительства НАТО в Украине.

Главным распорядителем средств госбюджета в данном проекте выступает Государственное управление делами.

По информации замглавы Госуправления делами Сергея Прилипко, приведенной в документе, паспорт бюджетной программы по подготовке помещений для размещения представительства НАТО в Украине уже утвержден, строительные работы начаты вовремя.

Завершение работ запланировано на июнь-июль 2017 года.

Как отмечается в протоколе, решением комиссии состояние реализации проекта признано удовлетворительным, Министерству финансов Украины поручено при необходимости максимально содействовать в ускорении финансирования выполнения работ.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 26 февраля 2016 года подписал закон «О ратификации Соглашения между правительством Украины и Организацией Североатлантического договора о статусе представительства НАТО в Украине».

Данное соглашение предусматривает, в частности, создание представительства НАТО в Украине, которое будет состоять из Офиса связи НАТО и Центра информации и документации НАТО. Новое дипломатическое учреждение и его персонал получат привилегии, иммунитеты и содействие, оказываемые дипломатическим миссиям в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326460

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228160

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика