При этом, согласно Конституции, первый раунд выборов завершен.

Выборы президента в Албании не состоялись, поскольку не было зарегистрировано ни одного кандидата на этот пост.

Об этом заявил спикер парламента Албании Илер Мета на специальной закрытой сессия созванной для избрания нового президента, передает Албанское телеграфное агентство.

Таким образом, действующим президентом остается Буяр Фаик Нишани, занимающий этот пост с 2012 года. Он был выдвинут "Демократической партией Албании", а до этого работал министром внутренних дел.

На закрытом заседании прозвучало всего два выступления. Во время первого спикер Мета напомнил парламентариями требования законодательства о выборах главы Албании и предоставил слово председателю комитета Василику Хузе.

Тот, в ответ, зачитал отчет о проведении первого тура, подчеркнув, что не имеется ни одного выдвинутого кандидата. В связи с этим, комитет постановил, что, согласно Конституции, этот раунд выборов завершен.

В заключение Илер Мета обратился к депутатам с предложением определить дату следующего внеочередного собрания. Если в течение пяти раундов народным избранникам так и не удастся определиться с новым главой государства, то парламент будет распущен.

Комментируя итоги заседания, спикер заявил, что правящая партия намеренно не стала выдвигать кандидатуры на высший государственный пост, чтобы "продемонстрировать желание вести диалог с оппозицией по вопросу избрания нового президента" и "достичь консенсуса со всеми политическими силами Албании".

Как известно, оппозиция в Албании бойкотирует заседания парламента, требуя созвать переходное правительство и провести новые выборы.

Как уже сообщалось, по данным статистического анализа математика Якуба Мариана, наибольшее количество людей в Европе эмигрирует из Албании, Боснии и Герцоговины, Македонии, Черногории, Молдовы, Португалии, Хорватии, Ирландии и Литвы.