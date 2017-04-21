Почему на выборы президента Албании не пришел ни один кандидат

21.04.17 08:12Сколько просмотров этой статьи80Сколько комментариев этой статьи0

При этом, согласно Конституции, первый раунд выборов завершен.

Выборы президента в Албании не состоялись, поскольку не было зарегистрировано ни одного кандидата на этот пост.

Об этом заявил спикер парламента Албании Илер Мета на специальной закрытой сессия созванной для избрания нового президента, передает Албанское телеграфное агентство.

Таким образом, действующим президентом остается Буяр Фаик Нишани, занимающий этот пост с 2012 года. Он был выдвинут "Демократической партией Албании", а до этого работал министром внутренних дел.

На закрытом заседании прозвучало всего два выступления. Во время первого спикер Мета напомнил парламентариями требования законодательства о выборах главы Албании и предоставил слово председателю комитета Василику Хузе.

Тот, в ответ, зачитал отчет о проведении первого тура, подчеркнув, что не имеется ни одного выдвинутого кандидата. В связи с этим, комитет постановил, что, согласно Конституции, этот раунд выборов завершен.

В заключение Илер Мета обратился к депутатам с предложением определить дату следующего внеочередного собрания. Если в течение пяти раундов народным избранникам так и не удастся определиться с новым главой государства, то парламент будет распущен.

Комментируя итоги заседания, спикер заявил, что правящая партия намеренно не стала выдвигать кандидатуры на высший государственный пост, чтобы "продемонстрировать желание вести диалог с оппозицией по вопросу избрания нового президента" и "достичь консенсуса со всеми политическими силами Албании".

Как известно, оппозиция в Албании бойкотирует заседания парламента, требуя созвать переходное правительство и провести новые выборы.

Как уже сообщалось, по данным статистического анализа математика Якуба Мариана, наибольшее количество людей в Европе эмигрирует из Албании, Боснии и Герцоговины, Македонии, Черногории, Молдовы, Португалии, Хорватии, Ирландии и Литвы.

Похожие новости

02.04.17 12:17В Николаеве полиция разбирается в странном поведении виновника ДТП и пострадавшего

01.04.17 13:21В Николаеве сегодня не будет воды: найдите свой адрес

10.03.17 15:09Украинцы смогут ездить в Албанию без виз с 1 апреля

28.09.10 11:10Список кандидатов-списочников в Николаевский горсовет от Партии регионов

27.09.10 20:00Николаевские «фронтовики» выдвинули кандидатов в депутаты областного и городского советов

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326460

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228160

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика