Стали известны даты подачи земельной и пенсионной реформ

Два важнейшие реформы попытаются протолкнуть одним пакетом.

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что земельная и пенсионная реформы заработают в Украине в последующие месяц-два.

Такими прогнозами министр поделился в интервью "Голосу Америки".

Выступая перед американской аудиторией в Институте Гадсона, Данилюк заявил, надеется на двухпроцентный рост украинской экономики до конца 2017 года.

"И самым сильным толчком для этого будет начало проведения земельной и пенсионной реформ, которое может быть закреплено на законодательном уровне в ближайшее время. Через один-два месяца", - прогнозирует министр.

По его словам у министерства "одинаковые сроки" по обеим реформам.

"Вы знаете, что эти реформы не делались годами, сейчас разрабатываются два законопроекта, работа над ними завершается и мы будем готовы подать их в парламент. Возможно, и одним пакетом. Это также правильный вариант. Две важные реформы, и парламент их должен поддержать", - заявил Данилюк.

Он также сообщил, что пенсионная реформа "практически согласована с экспертами МВФ". При этом, по земельной реформе одновременно остаются открытыми несколько вопросов.

"МВФ очень хорошо понимает суть пенсионной системы в Украине. Все проблемы, которые накопились годами. И то, что поможет нам выйти из этой ситуации, и они готовы нас поддерживать в реализации этой реформы", - говорит Данилюк.

Как известно, проведение пенсионной и земельной реформ - среди требований Международного валютного фонда для выделения Украине очередного транша кредита.

При этом, глава миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден считает преждевременным введение в Украине накопительной пенсионной системы.