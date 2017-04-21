Стали известны даты подачи земельной и пенсионной реформ

21.04.17 08:39Сколько просмотров этой статьи85Сколько комментариев этой статьи0

Два важнейшие реформы попытаются протолкнуть одним пакетом.

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что земельная и пенсионная реформы заработают в Украине в последующие месяц-два.

Такими прогнозами министр поделился в интервью "Голосу Америки".

Выступая перед американской аудиторией в Институте Гадсона, Данилюк заявил, надеется на двухпроцентный рост украинской экономики до конца 2017 года.

"И самым сильным толчком для этого будет начало проведения земельной и пенсионной реформ, которое может быть закреплено на законодательном уровне в ближайшее время. Через один-два месяца", - прогнозирует министр.

По его словам у министерства "одинаковые сроки" по обеим реформам.

"Вы знаете, что эти реформы не делались годами, сейчас разрабатываются два законопроекта, работа над ними завершается и мы будем готовы подать их в парламент. Возможно, и одним пакетом. Это также правильный вариант. Две важные реформы, и парламент их должен поддержать", - заявил Данилюк.

Он также сообщил, что пенсионная реформа "практически согласована с экспертами МВФ". При этом, по земельной реформе одновременно остаются открытыми несколько вопросов.

"МВФ очень хорошо понимает суть пенсионной системы в Украине. Все проблемы, которые накопились годами. И то, что поможет нам выйти из этой ситуации, и они готовы нас поддерживать в реализации этой реформы", - говорит Данилюк.

Как известно, проведение пенсионной и земельной реформ - среди требований Международного валютного фонда для выделения Украине очередного транша кредита.

При этом, глава миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден считает преждевременным введение в Украине накопительной пенсионной системы.

Похожие новости

10.04.17 11:35Как изменится жизнь украинцев в ближайшие годы

31.03.17 14:29Гройсман обещает повышение пенсий с 1 октября

06.02.17 16:30Данилюк ожидает подготовку законопроекта относительно земельной реформы до конца мая

12.01.17 09:06Снова легализовать налоговую милицию не стоит, – Данилюк

16.04.16 17:47Министр финансов выступил против налоговых льгот и планов по сборам в бюджет

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326460

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228160

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика