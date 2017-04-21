Суд Украины против России: Порошенко назвал главное достижение в Гааге

Президент Украины Петр Порошенко считает чрезвычайно важным признание Международным судом Организации Объединенных Наций России стороной достигнутых в Минске договоренностей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

"Международный суд ООН призвал Россию к полному выполнению "минских договоренностей". Это означает, что Россия является стороной "минских договоренностей", а не посредником, как изначально она пыталась себя представить. Признание этого, подчеркиваю, является не политической оценкой, а впервые прозвучала юридическая оценка, которая чрезвычайно важна для нас", - сказал он.

Порошенко заявил об этом в ходе совещания с министром иностранных дел Павлом Климкиным, заместителем главы Администрации Президента Константином Елисеевым и заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль.

Глава государства также отметил, что политическая оценка действиям России была дана во многих документах не только в Украине, но и в решениях Совета Европы, парламентской ассамблеи Совета, Европейского парламента и других международных организаций.

"По моему глубокому убеждению, также уникальность этой ситуации и в том, что, когда будет принято решение, оно не потребует никакого дополнительного голосования - ни Генеральной ассамблеей ООН, ни Советом безопасности ООН. Это решение прямого действия, оно должно выполняться любым государством-членом ООН, и за невыполнение указанного решения будут предусмотрены санкции, которые очень больно ударят по любому государству, которое решится игнорировать данное решение", - подчеркнул он.

Президент также выразил убеждение, что такое решение суда создает механизм юридической ответственности не для частных лиц, а для государства в целом.

Порошенко акцентировал, что сейчас необходимо сконцентрироваться на том, чтобы наилучшим образом представить в суде позицию Украины.

Напомним, Украина подала иск в Международный суд ООН 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

Однако, суд ООН согласился ввести меры для защиты национальных меньшинств в Крыму. Также было опубликовано решение суда.