Суд Украины против России: Порошенко назвал главное достижение в Гааге

21.04.17 12:00Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

Президент Украины Петр Порошенко считает чрезвычайно важным признание Международным судом Организации Объединенных Наций России стороной достигнутых в Минске договоренностей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

"Международный суд ООН призвал Россию к полному выполнению "минских договоренностей". Это означает, что Россия является стороной "минских договоренностей", а не посредником, как изначально она пыталась себя представить. Признание этого, подчеркиваю, является не политической оценкой, а впервые прозвучала юридическая оценка, которая чрезвычайно важна для нас", - сказал он.

Порошенко заявил об этом в ходе совещания с министром иностранных дел Павлом Климкиным, заместителем главы Администрации Президента Константином Елисеевым и заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль.

Глава государства также отметил, что политическая оценка действиям России была дана во многих документах не только в Украине, но и в решениях Совета Европы, парламентской ассамблеи Совета, Европейского парламента и других международных организаций.

"По моему глубокому убеждению, также уникальность этой ситуации и в том, что, когда будет принято решение, оно не потребует никакого дополнительного голосования - ни Генеральной ассамблеей ООН, ни Советом безопасности ООН. Это решение прямого действия, оно должно выполняться любым государством-членом ООН, и за невыполнение указанного решения будут предусмотрены санкции, которые очень больно ударят по любому государству, которое решится игнорировать данное решение", - подчеркнул он.

Президент также выразил убеждение, что такое решение суда создает механизм юридической ответственности не для частных лиц, а для государства в целом.

Порошенко акцентировал, что сейчас необходимо сконцентрироваться на том, чтобы наилучшим образом представить в суде позицию Украины.

Напомним, Украина подала иск в Международный суд ООН 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

Однако, суд ООН согласился ввести меры для защиты национальных меньшинств в Крыму. Также было опубликовано решение суда.

Похожие новости

17.04.17 16:37Порошенко завтра летит в Лондон

13.04.17 17:14НБУ обнародовал прогнозы для украинской экономики

16.02.17 18:00Порошенко определил как неотложный законопроект об увековечении памяти Небесной сотни

30.01.17 12:42Глава МИД сообщил, когда в Гааге начнется суд против России

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326460

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228160

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика