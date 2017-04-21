Киев: Невыполнение решения суда ООН грозит санкциями (видео)

21.04.17 12:45Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Решение должно выполняться любым государством-членом ООН.

Против России могут ввести дополнительные санкции, если она откажется выполнять окончательное решение Международного суда ООН. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, информирует пресс-служба главы государства в пятницу, 21 апреля.

"По моему убеждению, также уникальность этой ситуации в том, что когда будет принято решение Международного суда ООН, оно не требует никакого дополнительного голосования – ни Генеральной ассамблеи ООН, ни Совета безопасности ООН", – заявил Порошенко.

По его словам, это решение прямого действия: оно должно выполняться любым государством-членом ООН и за его невыполнение будут предусмотрены санкции, которые "больно ударят по любому государству, которое решится игнорировать данное решение". Порошенко подчеркнул, что в данный момент необходимо наилучшим образом представить в суде позицию государства Украина и определить государство-агрессора.

Он отметил, что Международный суд ООН призвал Россию к полному выполнению Минских договоренностей. Таким образом это делает государство стороной Минских соглашений, а не посредником, как Россия раньше себя представляла.

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