Нацбанк: ПриватБанк недокапитализирован на 30 млрд

21.04.17 15:34Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Окончательную цифру назовут в конце апреля.

ПриватБанк нуждается в докапитализации, показывает предварительный аудит. Об этом сообщила Валерия Гонтарева в Вашингтоне 20 апреля, отвечая на вопрос журналиста телеканала "1+1" о том, что отчет E&Y якобы показывает отсутствие убытков у банка в 2016 году.

"Это еще не официально опубликованный отчет E&Y. Конечно, как глава Национального банка я уже видела предварительный результат. И этот результат даже еще хуже, чем раньше. 143 млрд грн это не все потери, которые получит наше государство из-за всех неправильных действий и фрода этого банка. Последняя фрод-сделка ПриватБанка была размером 16 млрд грн. Государство, возможно, покроет 30 млрд грн в этом банке, но, к сожалению, результат, который вы увидите вскоре, может быть выше", - заявила она.

НБУ проведет расчеты, а саму докапитализацию должен сделать Минфин.

"Мы согласуем с министром финансов, когда изучим все цифры E&Y, и после этого мы решим, какую именно сумму внесем в этот банк. Это будет в конце этого месяца. И вы увидите, как это работает в Украине", - добавила глава НБУ.

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