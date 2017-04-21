Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Использование тяжелой военной техники боевиками на "военном параде" 9 мая 2017 года в оккупированном Луганске является нарушением минских соглашений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил сегодня на брифинге первый заместитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Я должен подтвердить - так называемая "ЛНР" сообщила нам о том, что они имеют план нарушить минские соглашения. Мы в своих отчетах освещали, что присутствие этого вооружения является нарушением минских соглашений. И это оружие не должно там находиться в соответствии с договоренностями, которые были подписаны так называемыми "ЛНР" и "ДНР"", - подчеркнул Хуг.

Согласно данным военных экспертов группы Информационного сопротивления, оккупанты под "легендой" подготовки к "военному параду в честь Дня Победы" подтягивают технику и вооружение к оккупированным Донецку и Луганску.

"Ствольную артиллерию (122-мм и 152-мм), также отмечается переброска подразделений РСЗО. Обращает на себя внимание тот факт, что наряд сил и средств, выделенных для "парада", состоит преимущественно из сводных подразделений (1-го АК "ДНР" и 2-го АК "ЛНР")", - отмечается в сообщении.