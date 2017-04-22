В Украине выросло производство стали

22.04.17 09:00Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

К февралю 2017 года производство стали выросло на 30 процентов.

Производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, в Украине в марте этого года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 9,1 процентов и составило 967 тысяч тонн, сказано в отчете Госстата.

При этом к февралю 2017 года производство стали выросло на 30 процентов. За 3 месяца было произведено 2 миллиона 584 тысяч тонн стали, что на 5,9 процентов меньше аналогичного показателя 2016 года.

В то же время производство чугуна в марте в годовом исчислении уменьшилось на 23,3 процента и выросло на 9,3 процента в месячном исчислении, составив 1 миллион 569 тысяч тонн. За 3 месяца - 4 миллиона 852 тысяч тонн (-17 процентов).

Также отмечается, что производство готового проката черных металлов в марте 2017 г. по сравнению с мартом 2016 года сократилось на 8,4 процента, составив 1 миллион 36 тысяч тонн (+5,5 процента по сравнению с февралем 2017). За 3 месяца было произведено 3 миллиона 129 тысяч тонн проката (-1,3 процента).

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Суббота, 22.04.2017

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