До $50 млрд в год. Рынок марихуаны в США растет

22.04.17 12:39Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

В настоящее время 21% населения США проживают в штатах, где курение марихуаны разрешено законом.

Объем американского рынка легальной марихуаны составляет порядка $6 млрд, и если тенденция к ее легализации в США сохранится, показатель может достичь $50 млрд в год к 2026 году, прогнозируют аналитики Cowen & Co, сообщает MarketWatch.

В настоящее время 21% населения США проживают в штатах, где курение марихуаны разрешено законом.

По данным опросов, около 60% американцев поддерживают полную легализацию конопли на всей территории страны.

Рекреационное употребление каннабиса полностью легализовано в 8 штатах и в округе Колумбия, в 28 штатах марихуану можно купить в медицинских целях.

В частности, в штате Колорадо, где марихуана была разрешена раньше других мест, продажи в 2016 году выросли на 30%, до $1,3 млрд.

Налоговые поступления в бюджет штата от предприятий, занимающихся выращиванием и продажей конопли, составили $200 млн.

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