Медведчук: решение Киевсовета о языке негативно для имиджа Украины

22.04.17 14:09Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Решение Киевского городского совета, которым сферу обслуживания обязывают общаться с клиентами только на украинском языке, формирует негативный имидж Украины, считает Виктор Медведчук, лидер «Украинского выбора».

По его словам, депутаты Киевсовета действуют в нарушение положений ст. 10 Конституции Украины - «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, иных языков национальных меньшинств Украины. Государство содействует изучению языков международного общения».

"Киев по статусу является городом, в который ежегодно прибывают сотни тысяч людей из других государств, не знающих украинского, это никого не беспокоит. Тем самым представители киевского самоуправления продемонстрировали вызывающе низкий уровень правовой культуры, одновременно формируя негативный имидж Украины", — уверен Медведчук.

Также политик прокомментировал высказывание о гетто музыканта Олега Скрипки. По мнению, Медведчука, слова музыканта создали повод для того, чтобы об Украине говорили как о стране с процветающей лингвистической психопатией и дискриминацией по языковому принципу.

"Истину в отношении данных высказываний еще предстоит установить. Но призывал господин Скрипка к созданию гетто или нет, он уже неоднократно засвидетельствовал, что у подобных ему представителей, так сказать, «национальной интеллигенции» предметом наибольшего недовольства являются, прежде всего, русскоязычные украинцы, в том числе русскоязычные киевляне", - отметил Медведчук.

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