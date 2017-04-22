Экс-нардепа Мартыненко взяли на поруки Судья Александр Бобровик зачитал решение Соломенского суда в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Меру пресечения подозреваемому назначили в виде личной поруки народных депутатов. Согласно решению суда, Мартыненко должен сдать загранпаспорта и не покидать территорию Украины. Об этом сообщает УНИАН. Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК Мартыненко в рамках расследования дела в отношении ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат". Мартыненко подозревают в создании преступной организации и растрате имущества. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама