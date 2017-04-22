САП обжалует решение суда об освобождении Мартыненко на поруки

САП требовала избрать Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 300 миллионов гривень.

Специализированная антикоррупционная прокуратура в апелляционном порядке обжалует решение суда об освобождении экс-народного депутата Николая Мартыненко на поруки депутатов и министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам после судебного заседания заявил начальник отдела САП Роман Симкив. “В настоящее время это постановление будем, конечно, выполнять, но свою позицию будет излагать в апелляционной жалобе”, - сказал Симкив.

Как сообщал УНИАН, САП требовала избрать Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в размере 300 млн грн.

Однако сегодня Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и четырех министров. 20 апреля детективы НАБУ задержали Мартыненко в рамках расследования дела в отношении ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Мартыненко сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 («создание преступной организации»), ч. 5 ст. 191 («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был причинен ущерб в размере 17,28 млн долл. Мартыненко заявил, что считает открытое против него уголовное дело политически мотивированным.