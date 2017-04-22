08.04.17 20:441930
Ляшко призвал депутатов отказаться от льгот
|22.04.17 16:04
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Народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал коллег отказаться от предоставляемых льгот и компенсаций. Об этом он пишет в свой Фейсбук.
Народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал коллег отказаться от предоставляемых льгот и компенсаций. Об этом он пишет в свой Фейсбук.
"Депутаты-миллионеры, которые берут деньги на компенсацию жилья, пользуются другими льготами, действуют аморально.
Они не инвалиды, не чернобыльцы, не матери-одиночки и вообще не бедные люди, могли бы сами поделиться тем, что имеют, с государством", - отметил радикал.