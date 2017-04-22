Ляшко призвал депутатов отказаться от льгот

Народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал коллег отказаться от предоставляемых льгот и компенсаций. Об этом он пишет в свой Фейсбук.

"Депутаты-миллионеры, которые берут деньги на компенсацию жилья, пользуются другими льготами, действуют аморально.

Они не инвалиды, не чернобыльцы, не матери-одиночки и вообще не бедные люди, могли бы сами поделиться тем, что имеют, с государством", - отметил радикал.