Ляшко призвал депутатов отказаться от льгот

22.04.17 16:04Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал коллег отказаться от предоставляемых льгот и компенсаций. Об этом он пишет в свой Фейсбук.

"Депутаты-миллионеры, которые берут деньги на компенсацию жилья, пользуются другими льготами, действуют аморально.

Они не инвалиды, не чернобыльцы, не матери-одиночки и вообще не бедные люди, могли бы сами поделиться тем, что имеют, с государством", - отметил радикал.

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