Комиссия Николаевского облсовета перенесла вопрос Невенчанного (видео)

Депутат Николаевского облсовета, глава медведчуковского «Украинского выбора» в Николаеве Максим Невенчанный заявил, что его не пустила на собрание губернатора с общественниками охрана Алексея Савченко. Однако депутат Михаил Талпа сказал, что со стороны ситуация выглядела по-другому: как будто Невенчанный пришел «потроллить». Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Мой город».

Напомним, в четверг состоялась встреча губернатора Алексея Савченко с николаевскими активистами. Невенчанный заявил, что его туда пригласили, но когда он пытался зайти в зал, охрана главы ОГА его не пустила. Это он назвал беспределом.

«Оказывается, губернатор сделал это, чтобы меня не покалечили или я остался в целостности. Так давайте в определенные периоды меня дома закрывать тогда, чтобы со мной ничего не случилось, или в какой-то изолятор», — говорил Невенчанный.

Депутат хотел, чтобы вынесли административные взыскания главе патронатной службы и охранникам губернатора. Глава комиссии Михаил Талпа сказал, что был свидетелем этой ситуации, и со стороны все выглядело иначе.

«Мне показалось, что вы вообще пришли с каким-то флешмобом, потроллить кого-то, пообщаться. Все улыбались друг другу», — ответил Талпа.

Он предложил рассмотреть вопрос на следующем заседании, чтобы можно было пригласить вторую сторону конфликта. Экс-«оппоблоковец» Вадим Олабин завяил, что Талпа как глава комиссии по законности должен по-другом реагировать, когда депутатов не пускают куда-то.

Талпа ответил, что сам все видел, а у Олабина сложилось такое впечатление, исходя из рассказа Невенчанного и видео в СМИ.

«Там была ситуция абсолютно веселая, непонятная. Максим Андреевич (Невенчанный — ред.) пришел как всегда кого-то потроллить, пошутить, посмеяться. Посмеялись, потом выходит такая информация», — сказал депутат.

Талпа акцентировал, что не против того, чтобы вопрос Невенчанного рассматривали, но не этом заседании. Владимир Луста также отметил, что вопрос должен быть подготовлен.

«Я думаю, что круг представителей был определен самим губернатором, я считаю, что он имеет право встречаться, с кем он хочет. Если рассматривать, то вопрос должен быть готов», — сказал Луста.

Также по мнению депутата Ивана Чипака, Невенчанный хочет решать вопрос конфликтно. И следовало бы найти общий язык с губернатором, а не выносить в публичную плоскость.

Для внесения в повестку дня вопрос не набрал нужного количества голосов и его не стали рассматривать.