08.04.17 20:441930
В ООН сделали серьезное заявление по сирийской провинции
|22.04.17 17:00
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В ООН считают, что военные действия в Идлибе угрожают безопасности мирных жителей, а также могут стать причиной для очередной гуманитарной катастрофы.
В ООН считают, что военные действия в Идлибе угрожают безопасности мирных жителей, а также могут стать причиной для очередной гуманитарной катастрофы.
Военные действия в сирийской провинции Идлиб ставят под угрозу безопасность мирных жителей и могут превратить ее в сцену для очередной гуманитарной катастрофы.
Об этом заявил председатель независимой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии Пауло Серхио Пинейро, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
«Мы обеспокоены тем, что в Идлибе также начнутся тяжелые бои и безопасность мирного населения окажется под угрозой», - сказал представитель ООН.
По его словам, действия террористов «Фронта ан-Нусра» и ряда других радикальных группировок на запад от Алеппо могут усилить напряженность в регионе.
Пинейро напомнил, что после договоренности об эвакуации мирных жителей и бойцов оппозиции из восточных кварталов Алеппо этот город покинули десятки тысяч людей.