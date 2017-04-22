В ООН сделали серьезное заявление по сирийской провинции

В ООН считают, что военные действия в Идлибе угрожают безопасности мирных жителей, а также могут стать причиной для очередной гуманитарной катастрофы.

Военные действия в сирийской провинции Идлиб ставят под угрозу безопасность мирных жителей и могут превратить ее в сцену для очередной гуманитарной катастрофы.

Об этом заявил председатель независимой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии Пауло Серхио Пинейро, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

«Мы обеспокоены тем, что в Идлибе также начнутся тяжелые бои и безопасность мирного населения окажется под угрозой», - сказал представитель ООН.

По его словам, действия террористов «Фронта ан-Нусра» и ряда других радикальных группировок на запад от Алеппо могут усилить напряженность в регионе.

Пинейро напомнил, что после договоренности об эвакуации мирных жителей и бойцов оппозиции из восточных кварталов Алеппо этот город покинули десятки тысяч людей.