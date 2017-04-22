08.04.17 20:441930
Сегодня во Франции стартовали президентские выборы
|22.04.17 17:53
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Сегодня, 22 апреля, во Франции началось голосование на выборах президента страны. Об этом сообщает "BFM TV".
Сегодня, 22 апреля, во Франции началось голосование на выборах президента страны. Об этом сообщает "BFM TV".
Первый тур уже стартовал на заморских территориях. Первыми проголосуют французы, живущие в Гваделупе, на Мартинике, Гвиане, на Сен-Пьере, Микелоне и Полинезии.
В избирательные списки на этих участках включены примерно пять тысяч человек. Об этом сообщили "La Figaro".
Согласно данным социологического опроса РОР-2017, французский консерватор Франсуа Фийон может победить ультраправого кандидата Марин Ле Пен, если они оба выйдут во второй тур президентских выборов.