"Власти" Крыма отказались выполнять требование суда ООН

22.04.17 18:05Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Крымские татары не нуждаются в "сомнительном покровительстве извне", поэтому запрет Меджлиса пересмотрен не будет, заявил представитель оккупантов.

Решение о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа не будет пересматриваться. Об этом заявил "глава комитета по делам межнациональных отношений и депортированным гражданам" так называемого "правительства" Крыма Заур Смирнов, передает Сегодня

"Меджлис запрещен из-за "экстремисткой" деятельности, поэтому решение суда пересматриваться не будет. Обратного хода нет, – сказал он. – Мы не пойдем на то, чтобы под давлением извне разрешить деятельность организации, которая "дискредитирована своими лидерами", занявшими "враждебную позицию по отношению к крымчанам".

По его словам, крымские татары имеют возможность создавать различные общественные структуры, для отстаивания и продвижения своих интересов.

"Таковых в Крыму насчитывается более десяти. Крымские татары активно интегрировались в социально-политическое пространство Российской Федерации и не нуждаются в "сомнительном покровительстве извне", – считает Смирнов.

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