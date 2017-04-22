Суд отпустил фигуранта по делу Мартыненко

Поручителями Сергея Переломы выступили четыре народных депутата.

Соломенский районный суд Киева отпустил первого заместителя председателя правления НАК Нафтогаз Украины Сергея Перелому на поруки, передает 112.ua.

"Отказать в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно подозреваемого Переломы Сергея Витальевича. Применить к подозреваемому меру пресечения в виде личного поручительства. Определить поручителями: народного депутата Княжицкого, Пинзеника, Ледовских, Бойко", – зачитал решение судья. Перелома не может покидать пределы Киева без разрешения НАБУ.

Судья отметил, что Перелома должен воздержаться от любого общения с другим фигурантом дела экс-нардепом Николаем Мартыненко.

В свою очередь сторона обвинения требовала для Переломы меру пресечения виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 150 млн гривен.

Напомним, Сергея Перелому задержали 20 апреля по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В НАБУ заявили, что Перелома обеспечивал координацию между компанией-посредником и ГП Восточный горно-обогатительный комбинат. По этому же делу был задержан Николай Мартыненко, суд также отпустил его на поруки.