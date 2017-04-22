Суд отпустил фигуранта по делу Мартыненко

22.04.17 18:47Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Поручителями Сергея Переломы выступили четыре народных депутата.

Соломенский районный суд Киева отпустил первого заместителя председателя правления НАК Нафтогаз Украины Сергея Перелому на поруки, передает 112.ua.

"Отказать в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно подозреваемого Переломы Сергея Витальевича. Применить к подозреваемому меру пресечения в виде личного поручительства. Определить поручителями: народного депутата Княжицкого, Пинзеника, Ледовских, Бойко", – зачитал решение судья. Перелома не может покидать пределы Киева без разрешения НАБУ.

Судья отметил, что Перелома должен воздержаться от любого общения с другим фигурантом дела экс-нардепом Николаем Мартыненко.

В свою очередь сторона обвинения требовала для Переломы меру пресечения виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 150 млн гривен.

Напомним, Сергея Перелому задержали 20 апреля по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В НАБУ заявили, что Перелома обеспечивал координацию между компанией-посредником и ГП Восточный горно-обогатительный комбинат. По этому же делу был задержан Николай Мартыненко, суд также отпустил его на поруки.

Похожие новости

22.04.17 15:11Экс-нардепа Мартыненко взяли на поруки

14.03.17 17:38Дело Януковича может рассмотреть суд присяжных, - Луценко

10.03.17 14:42Начали судить николаевских офицеров полиции, попавшихся на взятке в триста долларов

06.03.17 20:53В Киеве заминировали суд, который рассматривает избрание меры пресечения Насирову

11.01.17 09:35Завершено расследование убийства 30-летней жительницы Вознесенска, шокировавшего местную общину

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 22.04.2017

Закругление верхнее-левое

20:39Одесский мэр показал как умеет драться на ринге: опубликовано видео

20:28Николаевский депутат претендует на должность судьи в составе Верховного Суда

20:12В Николаеве состоялся спортивный полумарафон

19:57В Армении зарезали российского военного

19:37В Украине 23-25 апреля ожидаются заморозки

19:21В ДТП погиб один из сильнейших тренеров мира по боксу

19:08С начала года украинцев стало меньше на 43 тыс. человек

18:53Ольга Бузова в новом клипе сожгла свадебное платье (видео)

18:47Суд отпустил фигуранта по делу Мартыненко

18:35Завтра поминальный день: насколько Николаев готов к этому дню (видео)

18:20Это несложное упражнение заменит утренний кофе

18:05"Власти" Крыма отказались выполнять требование суда ООН

17:53Сегодня во Франции стартовали президентские выборы

17:38МФК "Николаев" одержал важнейшую победу под дождем в Сумах

17:25Украинские военные обезвредили "боевиков" на границе с Крымом (видео)

17:14Чем подкормить клубнику весной для хорошего урожая

17:00В ООН сделали серьезное заявление по сирийской провинции

16:46Немецких овчарок научили диагностировать рак груди

16:39Комиссия Николаевского облсовета перенесла вопрос Невенчанного (видео)

16:27В Афганистане талибы убили 150 человек во время молитвы

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 20:441930

Ученые NASA назвали 5 планет, подходящих для жизни человека

08.04.17 21:001800

Названы лучшие города мира для гурманов

09.04.17 00:4912110

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

09.04.17 07:451500

Сутки в АТО: 59 обстрелов, четыре раненых

Самые читаемые

18.04.17 18:5327140

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4912110

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228560

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 08:005670

Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика