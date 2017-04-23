Сегодня Япония и США начали совместные морские учения

Япония начала совместные учения с авианосной ударной группой США.

Морские силы самообороны Японии начали в воскресенье, 23 апреля, совместные учения с американским атомным авианосцем Карл Винсон в Тихом океане, передает РИА Новости.

"Совместные учения с военно-морскими силами США начинаются 23 апреля. Место учений – западная часть Тихого океана. С японской стороны учениями командует контр-адмирал Второй эскортной флотилии Хироюки Изуми.

Принимают участие эскадренные миноносцы Самидарэ и Асигара. Со стороны США – авианосец Карл Винсон и другие корабли. Будут отработаны все виды тактических действий", – говорится в сообщении морских сил самообороны Японии.

На борту авианосца Карл Винсон находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов, в том числе 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18, десять самолетов-заправщиков, десять противолодочных самолетов S-3A, шесть противолодочных тактических вертолетов SH-3H, четыре самолета радиоэлектронной разведки EA-6B, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2.

Вместе с авианосцем в ударную группу входит ракетный крейсер Лэйк Шамплейни эсминцы Майкл Мерфи и Вейн Э. Мейер, оснащенные системами раннего обнаружения Иджис. Кроме того, группу сопровождают атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами Томагавк.

Напомним, ранее США перебросили ударную группу во главе с авианосцем Карл Винсон в район Корейского полуострова.