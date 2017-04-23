Артеменко обвинили в измене Радикальной партии (видео)

23.04.17 10:00Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Радикальная партия Олега Ляшко намерена лишить своего бывшего члена нардепа Андрея Артеменко депутатских полномочий. Об этом пишет его коллега Игорь Мосийчук в Фейсбук.

"Предательство национальных интересов Украины, предательство нашей фракции Радикальной партии Олег Ляшко народным депутатом Андрей Артеменко должно быть адекватно наказано!

Артеменко получивший депутатский мандат по списку РПЛ после обнародования своего так называемого "мирного" плана по сдаче в аренду РФ оккупированного Крыма единогласным решением был исключен из фракции. Теперь работаем над лишением его депутатских полномочий", - отметил Мосийчук.

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