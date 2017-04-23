Президента Украины призывают запретить российские интернет-сервисы

23.04.17 10:30Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Президента Украины Петра Порошенко и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова призывают запретить российские интернет-сервисы. С такой инициативой в эфире одного из украинских телеканалов выступил представитель сайта «InformNapalm» Михаил Макарук.

Макарук утверждает, что российские компании могут получить секретные данные об украинских дорогах и инфраструктуре. В частности, Макарук обратил внимание украинского лидера на «Яндекс», поскольку он является наибольшим российским агрегатором новостей и поисковиком.

«Недавно господин Турчинов и президент Украины подписали такой документ, который называется Доктрина информационной безопасности Украины. Хотелось бы обратиться к господину Турчинову и президенту Украины с просьбой внести в санкционные списки российские интернет-компании. В частности, буду говорить о «Яндексе».

Поскольку сейчас мы увидели, что «Яндекс» — это наибольший российский агрегатор новостей и поисковик. В Украине больше используют «Гугл», но «Яндекс» заходит сюда с большим пакетом денег, вводит кучу других сервисов – тот же «Яндекс.Такси», свои браузеры, новостную систему, навигатор», — заявил Макарук.

При этом он обратил внимание на то, что «Укравтодор» подписал меморандум о сотрудничестве с «Яндексом», где указана пропускная способность украинских дорог и их состояние.

Макарук наставиает на том, что данные о дорогах Украины являются стратегически важной информацией для переброски войск и создания диверсий на территории Украины.

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