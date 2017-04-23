Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом

23.04.17 11:35Сколько просмотров этой статьи22Сколько комментариев этой статьи0

Так в КНДР ответили австралийскому МИДу на заявление об опасности их ядерной программы

Северокорейский МИД предложил Австралии "дважды подумать о последствиях", прежде чем "слепо следовать линии США", подчеркнув, что власти КНДР готовы применить ядерное оружие.

Об этом пишет ABC news, со ссылкой на зявление внешнеполитического ведомства КНДР.

"Если Австралия продолжит следовать шагам США по изоляции и удушению Северной Кореи... это будет акт самоубийства посредством ядерного удара стратегических сил Северной Кореи", - говорится в заявлении.

С такой угрозой Северная Корея выступила после того, как министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп зявила, что ядерная программа КНДР представляет серьезную угрозу ее стране.

Как известно, в рамках своего азиатского турне вице-президент США Майк Пенс посетил Австралию. Одной из главных тем на переговорах американского политика с лидерами стран этого региона стала ядерная и ракетная программы КНДР.

По словам вице-президента Америки, "мирная денуклиаризация Корейского полуострова все еще возможна", поскольку Вашингтон налаживает отношения с Пекином.

В то же время авиационная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" планирует совместные учения с кораблями японских ВМС неподалеку от берегов Корейского полуострова в Японском море.

Ранее Северная Корея пригрозила начать войну с Южной Кореей из-за "провокаций США".

Похожие новости

18.04.17 08:00Ядерная война может начаться в любой момент - КНДР

17.04.17 08:45Токио и США обсудят ситуацию вокруг КНДР

11.04.17 08:25В КНДР заявили о готовности к войне с США

03.04.17 16:49В порт Одессы зашли военные корабли

27.03.17 16:27Грабитель сломал ногу во время ограбления, вызвал скорую

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 23.04.2017

Закругление верхнее-левое

11:48В Николаеве штрафуют фуры с перегрузом

11:35Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом

11:16Этот овощ особенно полезен для здоровья кишечника

11:01Когда и зачем украинцам хотят повысить пенсионный возраст

10:47В Африке гепард напал на туристку (видео)

10:30Президента Украины призывают запретить российские интернет-сервисы

10:13Знаменитый украинский тренер жестко раскритиковал киевское "Динамо"

10:00Артеменко обвинили в измене Радикальной партии (видео)

09:49На Николаевщине задержали серийного грабителя

09:34Прогноз погоды в Николаеве на 23 апреля

09:12Сколько в нашей стране этнических украинцев

09:00Война на Донбассе: боевики нанесли смертельный удар по силам АТО (видео)

08:52Мэр Николаева поддержал создание КП по стирке белья

08:31Сегодня Япония и США начали совместные морские учения

08:15Google улучшил англо-украинский переводчик

08:00В Париже полиция жестко разогнала протестующих (видео)

 22.04

21:21В Ялте открыли памятник Рузвельту

20:49Кровавый тверк под Харьковом: вместе с танцем на видео попал момент аварии

20:39Одесский мэр показал как умеет драться на ринге: опубликовано видео

20:28Николаевский депутат претендует на должность судьи в составе Верховного Суда

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

09.04.17 11:571500

В Швеции полицейских забросали "коктейлями Молотова"

09.04.17 12:141470

В Украине рухнул сайт выдачи загранпаспортов

09.04.17 12:211630

В Египте прогремело 2 взрыва: 15 погибших, 50 раненых

09.04.17 12:451320

Сенкевич предложил ввести мораторий на строительство церквей в городе

Самые читаемые

18.04.17 18:5327330

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 18:228710

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 08:005800

Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

14.04.17 15:014800

Поздравление с Пасхой от Владислава Чайки

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика