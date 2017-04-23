Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом

Так в КНДР ответили австралийскому МИДу на заявление об опасности их ядерной программы

Северокорейский МИД предложил Австралии "дважды подумать о последствиях", прежде чем "слепо следовать линии США", подчеркнув, что власти КНДР готовы применить ядерное оружие.

Об этом пишет ABC news, со ссылкой на зявление внешнеполитического ведомства КНДР.

"Если Австралия продолжит следовать шагам США по изоляции и удушению Северной Кореи... это будет акт самоубийства посредством ядерного удара стратегических сил Северной Кореи", - говорится в заявлении.

С такой угрозой Северная Корея выступила после того, как министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп зявила, что ядерная программа КНДР представляет серьезную угрозу ее стране.

Как известно, в рамках своего азиатского турне вице-президент США Майк Пенс посетил Австралию. Одной из главных тем на переговорах американского политика с лидерами стран этого региона стала ядерная и ракетная программы КНДР.

По словам вице-президента Америки, "мирная денуклиаризация Корейского полуострова все еще возможна", поскольку Вашингтон налаживает отношения с Пекином.

В то же время авиационная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" планирует совместные учения с кораблями японских ВМС неподалеку от берегов Корейского полуострова в Японском море.

Ранее Северная Корея пригрозила начать войну с Южной Кореей из-за "провокаций США".