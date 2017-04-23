10.04.17 07:581630
Первые результаты голосования на выборах президента Франции
|23.04.17 18:38
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Лидерами пока что считаются глава левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон.
Лидерами пока что считаются глава левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон.
Опубликованы первые результаты голосования на выборах президента Франции, проведенные на заморских территориях. Первыми начали отдавать свои голоса еще 22 апреля французы, живущие в Гваделупе, на Мартинике, Гвиане, на Сен-Пьере, Микелоне и Полинезии. Это около 5 тысяч людей.
По данным телеканала RTBF, в Сен-Пьере и Микелоне лидер левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 35,45%, кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 18,16%.
На Мартинике Меланшон получил 27,36% голосов, Макрон - 25,53%.
В Гвиане Меланшон набрал 24,72% голосов, Ле Пен - 24,29%.
В Гваделупе Макрон полчил 30,32% голосов, Меланшон - 23,99%.