Лидерами пока что считаются глава левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон.

Опубликованы первые результаты голосования на выборах президента Франции, проведенные на заморских территориях. Первыми начали отдавать свои голоса еще 22 апреля французы, живущие в Гваделупе, на Мартинике, Гвиане, на Сен-Пьере, Микелоне и Полинезии. Это около 5 тысяч людей.

По данным телеканала RTBF, в Сен-Пьере и Микелоне лидер левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 35,45%, кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 18,16%.

На Мартинике Меланшон получил 27,36% голосов, Макрон - 25,53%.

В Гвиане Меланшон набрал 24,72% голосов, Ле Пен - 24,29%.

В Гваделупе Макрон полчил 30,32% голосов, Меланшон - 23,99%.