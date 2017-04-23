Порошенко анонсировал создание Центров психологической реабилитации участников АТО при поддержке НАТО

23.04.17 19:33Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

В настоящий момент Киев при поддержке трастовых фондов НАТО работает над программами реабилитации украинских военных, сказал президент Украины Петр Порошенко на церемонии оглашения украинской сборной на "Играх непокоренных".

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал создание Центров психологической реабилитации участников Антитеррористической операции. Об этом он сказал 23 апреля в Киеве во время церемонии представления украинской сборной на спортивных соревнованиях "Игры непокоренных", которую транслировал "112 Украина" на своем YouTube-канале.

Президент отметил, что в настоящий момент Киев при поддержке трастовых фондов НАТО работает над программами реабилитации украинских военных, в том числе и психологической реабилитации.

"Когда я встречался в Латвии с нашими ранеными, которые там проходят лечение, я получил очень волнующее предложение. А почему мы из украинских "непокоренных" не создадим Центры психологической реабилитации, чтобы они своим движением, своим драйвом заряжали всех демобилизированных, раненых", – подчеркнул Порошенко.

Североатлантический альянс предоставил Украине около €35 млн помощи через шесть созданных трастовых фондов.

"Игры Непокоренных" (Invictus Games) – это международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов с ограниченными физическими возможностями, полученными при исполнении служебных обязанностей. Участие в соревнованиях принимают команды от стран-членов НАТО, а также стратегических партнеров Альянса. Впервые указанные соревнования состоялись в 2014 году в Лондоне (Великобритания).

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

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