Южная Корея объявила о полной боевой готовности

24.04.17 08:00Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

25 апреля в Северной Корее пройдет 25 годовщина празднования Дня армии. В связи с этим в стране запланирован масштабный военный парад, на что в Южной Корее отреагировали объявлением полной боевой готовности. Об этом пишет Общественное со ссылкой на Time.

В Северной Корее любят отмечать важные даты, показывая всему миру военные возможности. В Южной Корее не отрицают возможности, что страна-сосед проведет шестое ядерное испытание или свой первый испытательный пуск МБР.

В частности, спутниковые снимки, сделанные США, демонстрируют повышение активности вокруг ядерного полигона Северной Корее. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что подготовка для запуска МБР находится в «завершающей стадии». Премьер-министр Южной Кореи поручил военным перейти в полную боевую готовность.

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