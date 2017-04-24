Стали известны окончательные итоги голосования во Франции

24.04.17 09:00Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Во второй тур выборов президента выходяь Ле Пен и Макрон.

Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции.

Макрон набирает 23,75% голосов, а Ле Пен − 21,53%, свидетельствуют окончательные данные МВД Франции, передает Reuters.

Кандидат от Республиканцев, экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал еще чуть меньше 19,64%.

Макрон, лидирующий в первом туре выборов, заявил, что намерен через две недели стать президентом "патриотов" перед лицом угрозы прихода к власти "националистов". По его словам, он с оптимизмом смотрит на перспективы второго тура.

"Я хочу через две недели стать вашим президентом, президентом всего народа Франции, президентом патриотов перед угрозой националистов", − заявил он, выступая перед своими сторонниками.

Напомним, вчера во Франции прошел первый тур президентских выборов. Второй тур состоится 7 мая. Лидерами гонки считались Макрон, Фийон и Ле Пен.

Действующий президент, социалист Франсуа Олланд даже не стал выдвигать свою кандидатуру, так как уровень его поддержки среди французов ничтожно низкий.

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Понедельник, 24.04.2017

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