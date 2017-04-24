Могерини обсудит с Лавровым Украину

24.04.17 09:37Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Представитель ЕС летит с визитом в Москву.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини 24 апреля посетит Москву с официальным визитом. Как говорится в сообщении на сайте Службы внешних действий ЕС, Могерини встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Они обсудят наиболее актуальные вопросы внешней политики, в частности, конфликт в Сирии, ситуацию в Ливии, ближневосточный мирный процесс, Иран, Афганистан и конфликт на востоке Украины, а также двусторонние отношения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый рабочий визит Могерини в Москву с момента, когда в ноябре 2014 года она заняла должность главы внешнеполитической службы ЕС.

Напомним, в прошлый раз Могерини и Лавров обсуждали украинский вопрос на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года.

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