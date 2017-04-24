Захарченко: Будем готовы к конфедерации с Украиной

24.04.17 11:05Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Для главы ДНР будущее видится "многовариантным".

Глава самопровозглашенной ДНР Алексадр Захарченко допустил возврат "республики" в состав Украины на конфедеративных началах.

Об этом он сказал в интервью Известиям.

По словам Захарченко, о федерализации уже поздно договариваться и "этот поезд ушел", а сейчас сепаратисты готовы вести диалог с Украиной "только на началах равноправия, как независимое государство".

"Может быть, как независимое государство мы готовы будем договариваться с Киевом о сосуществовании на конфедеративных началах, – заявил Захарченко, подчеркнув, что это станет возможно только после того, как "в Киеве сменится не просто власть, но и вся правящая элита".

По его мнению, нынешняя украинская элита – "жадная и порочная". Также Захарченко отметил, что война рано или поздно закончится переговорами о принципах общежития с Украиной, потому что "географию ведь не отменишь".

"Мы готовы к этим переговорам уже сейчас. Но Киев к ним не готов. И при этой власти готов не будет. Так что будущее остается многовариантным. И среди этих вариантов есть как мирные переговоры, так и война", – резюмировал лидер донецких сепаратистов.

Похожие новости

22.04.17 13:22Авдеевка снова осталась без электричества

20.04.17 13:24Россия готовится к полномасштабной войне - Турчинов

11.03.17 09:59Гуманитарный конвой в зону АТО

10.02.17 08:00Захарченко: Украина не знает с кем связалась (видео)

16.04.15 09:40Частная разведка США дала прогноз развития войны на Донбассе

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 24.04.2017

Закругление верхнее-левое

14:35Лучшие места Николаевской области на майские праздники

14:28ЧП в Москве: женщина умерла в кресле косметолога

14:18Летающий автомобиль станет «общедоступным»

14:07Венесуэльский Майдан. Падение нефтяного гиганта в Латинской Америке

13:55За двумя детьми, которых соцслужбы забрали у горе-матери, пришел отец-атошник

13:47В Николаеве за неделю родились 68 малышей

13:33Семенченко предложил отрезать электричество не только Луганску, но и Донецку

13:15Лионель Месси установил очередной рекорд

13:04В Польшу можно будет доехать за 150 гривен – УЗ

12:52В медицину Николаевской области хотят вложить 26 миллионов гривен

12:45Завтра Украина отключит свет в оккупированном Луганске

12:34100 миллиардов для «Укрзализныци»: на что потратят деньги

12:20Джошуа заявил, что устроит Кличко ад на ринге

12:07Украине предрекли угрозу засухи

11:55Как врач из Лондона полгода «лечил» пациентку сексом

11:42Как прошли выходные на Николаевщине

11:3524 апреля - праздники, именины, приметы, день в истории

11:18Украинцев грозят оставить без дешевой одежды

11:05Захарченко: Будем готовы к конфедерации с Украиной

10:57Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.04.17 14:341690

Завершено ремонт акушерсько-гінекологічного відділення обласної лікарні

10.04.17 14:431690

Сегодня в Одессе произошла драка между националистами и полицией (видео)

10.04.17 14:501730

На титул самой красивой баскетболистки Украины претендует девушка из Николаева

10.04.17 15:041600

Украина осудила выборы в Южной Осетии

Самые читаемые

18.04.17 18:5327870

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 18:229180

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 08:006140

Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

14.04.17 15:015080

Поздравление с Пасхой от Владислава Чайки

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика