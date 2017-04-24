Семенченко предложил отрезать электричество не только Луганску, но и Донецку

Народный депутат Украины, первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, бывший командир батальона специального предназначения НГУ «Донбасс» Семен Семенченко предложил в своём микроблоге в Ведомости Украина прекратить поставлять электроэнергию не только в «ЛНР», но и в «ДНР».

Как известно, Украина с 25 апреля прекращает электроснабжение неподконтрольной Украине части Луганщины. Семенченко пишет, что необходимо действовать последовательно, а все предатели заслуживают находиться в равных условиях. «В то время.

Как Плотницкий и компания шлют депеши в Москву в духе «Путин, помоги» после новостей о прекращении Украиной поставок электроэнергии на оккупированную часть Луганщины, хочу подбросить идею министру энергетики.

Давайте не оставлять без внимания другого кандидата в лифт на оккупированной части Донетчины – Захарченко. Туда так же поставляется электроэнергия из Украины благодаря известному гуманисту Ахметову», - написал Семенченко.