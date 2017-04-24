Венесуэльский Майдан. Падение нефтяного гиганта в Латинской Америке

Затяжной экономический и политический кризис в Венесуэле поставил некогда нефтяного гиганта на грань государственного дефолта.

С одной стороны страну толкает в пропасть собственная экономическая несостоятельность, с другой – умелое раскачивание протестов из-за рубежа, пишет Виктор Коломиец в новом номере журнала Корреспондент.

В среду 19 апреля в столице Венесуэлы Каракасе столкнулись две массовые акции сторонников президента Николаса Мадуро и его противников во главе с оппозицией.

Власть вывела на борьбу с уличными протестами, организованными оппозицией, около 500 тысяч вооруженных «стражей революции» - отряды народных дружинников, которые создавались еще при покойном президенте Уго Чавесе. Все закончилось жестоким столкновением – протестующих и между собой, и с полицией.

Антиправительственные акции протестов сотрясают города Венесуэлы с начала апреля. Каждый раз они выливаются в противостояние с полицией. Среди протестующих – сотни раненых, есть убитые. Протестующие требуют отставки президента Николаса Мадуро, отставки всех восьми судей Верховного суда и назначение даты парламентских выборов.

Поводом послужило сенсационное заявление Верховного суда 29 марта о том, что к нему переходят конституционные функции парламента – Национальной ассамблеи. По данным венесуэльских правозащитников, с 4 по 14 апреля полиция задержала 470 человек, из них 188 остаются под арестом.

Ранено более 200 человек, не менее шести погибли. Организация американских государств (старейшее межгосударственное региональное объединение, которое объединяет 35 государств) приняла резолюцию о «серьезных нарушениях демократии» в Венесуэле.

Общественные беспорядки и политический кризис происходит на фоне тяжелейшего кризиса в экономике, который продолжается уже более года. Падение цен на нефть привело к разорению нефтяного гиганта в Латинской Америке. В стране до 70% дефицит продовольствия и медикаментов.

Международные аналитики называют ситуацию в Венесуэле предреволюционной. Но пока она не выливается в революцию из-за разрозненности оппозиции и отсутствия сильного лидера. Дальнейшее развитие событий во многом зависит от того, как поведет себя армия, которая тоже расколота на сторонников и противников властей.

«¡Damedos!»

«Damedos» — в переводе с испанского «дайте два». Еще недавно так называли венесуэльцев в испаноязычном мире. Ведь рядовой гражданин самой богатой страны Южной Америки, если ему понравился какой-то товар, какую бы высокую цену за него не просили, не раздумывая покупал да еще и в двух экземплярах.

Принято было считать, что такое благосостояние венесуэльцам дал покойный президент Уго Чавес – лидеру боливарианского движения, идеолог «социализма 21 века», которые правил Венесуэлой 14 лет.

Приход к власти Чавеса в 2002 году совпал с ростом мировых цен на нефть. Новоизбранный лидер страны, которая обладала рекордными 18% общемировых запасов нефти, начал выстраивать сырьевую экспортно ориентированную модель экономики.

Благодаря нефтяным доходам, Венесуэла впервые с 1980-х годов смогла пополнить свои золотовалютные запасы. Государство запустило широкомасштабные социальные программы: построены тысячи бесплатных медпунктов для бедных, введены субсидии на приобретение пищи и улучшение жилищных условий, отменены вступительные экзамены в вузы страны.

Весь свой период правления Уго Чавес опирался, в основном, на поддержку малоимущих слоёв населения. За свои социально-экономические достижения, на свой четвертый президентский срок Чавес в 2012 году баллотировался уже как народный президент.

За время его правления уровень бедности в стране снизился с 48,6% до 32,1% - выше среднего показателя по Латинской Америке, по данным ООН. ВВП по итогам 2012 года вырос на 6%, уровень безработицы – менее 8%, минимальная заработная плата – 450 долларов в месяц при цене литра бензина всего лишь 5 центов.

«Нефтедоллары» формировали почти половину госбюджета и четвертую часть ВВП. Такую зависимость экономики от экспорта нефти Всемирный банк тогда расценил как угрозу для Венесуэлы. Но Чавеса не интересовало мнение западных экспертов.

Он гордился тем, что заставил частные добывающие и перерабатывающие компании, в основном, контролируемые американцами, отдать контрольный пакет акций государству.

Крупнейшие телекоммуникационная и электроэнергетическая компании и вовсе были национализированы. «Мы строим социализм 21 века, и он уже дает плоды», - любил повторять Уго Чавес.

Его безграничная популярность и стала залогом победы Николаса Мадуро, которого умирающий в 2013 году от рака Чавес назначил своим преемником. Хотя Мадуро выдающимися лидерскими качествами не обладал и даже не получил высшего образования. Обвал котировок «нефтяного социализма»

Проблемы в экономике Венесуэле начались еще с 2010 года. Уже тогда дефицит бюджета превысил 10% ВВП, внешний долг достиг 70% ВВП, инфляция - 50%. Резкое падение цен на нефть в конце 2014 года резко обострило и экономические проблемы.

По итогам 2016 года инфляциясоставила 800%, установивмировой рекорд. ВВП страны сократился на 18,6%.

По прогнозу авторитетного швейцарского финансового холдинга UBS (предоставляет финансовые услуги по всему миру), годовая инфляция в Венесуэле в 2017 году составит 1500%.

Как следствие, минимальная заработная плата с 450 долл. США в месяц в 2012 году обвалилась до 12 долл. в 2017 году. Сейчас в Венесуэле никто не может точно сказать, сколько стоит американский доллар: действуют несколько обменных курсов валют.

В стране не хватает до 70% необходимого продовольствия. В государственных супермаркетах, где товар продается по фиксированной цене, люди простаивают по несколько часов в очередях в надежде, что в магазины хоть что-то завезут.

Часто такие очереди перерастают в бунты. Дешевые товары с фиксированной государством ценой перепродаются на рынках и в несколько раз дороже.

В стране процветают спекулянты и коррумпированные чиновники. Закупаемые чиновниками товары массово переправляются в соседнюю Колумбию, где продаются по рыночным ценам. Наживаются на контрабанде чиновники, армейские генералы на границе и приближенные к власти бизнесмены.

Их так и называют болигархи – от названия популистского социалистического движения «боливаризм». Победа Чавеса над бедностью оказалась полной иллюзией. В 2015 году уровень экстремальной бедности достиг 50%, еще почти четверть венесуэльцев также считаются бедными.

Парламент против президента

На этой волне недовольства на парламентских выборах в декабре 2015 года большинство взял оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства": 56,2% голосов против 40,9% у пропрезидентской социалистической партии. Казалось, плачевное состояние страны предопределило судьбу Мадуро. Но преемник Уго Чавеса оказался стойким, и вступил в борьбу с парламентом, который контролирует оппозиция.

В январе 2016 года Мадуро ввел чрезвычайное экономическое положение, чтобы правительство (его возглавляет президент) могло принимать решения, не оглядываясь на парламент. Верховный суд признал неправомочным избрание трёх оппозиционных депутатов, и оппозиция потеряла квалифицированное большинство в парламенте, что позволяло бы ей отстранить от власти вице-президента и членов правительства.

Парламент, в свою очередь, отказался признавать вердикт Верховного суда и привёл депутатов к присяге. Верховный суд эти действия объявил "юридически ничтожными", и начал отменять практически все решения парламента. Тогда оппозиция собрала необходимое количество подписей для проведения референдума об отстранении Николаса Мадуро от власти.

Но Центральная избирательная комиссия заявила, что подписи сфальсифицированы, и референдума не будет. В январе 2017 года парламент объявил, что президент Николас Мадуро уклоняется от выполнения своих обязанностей и поэтому считается покинувшим свой пост.Мадуро назвал это попыткой государственного переворота.

Рука США

Между тем, Счетная палата Венесуэлы 7 апреля сообщила лидеру оппозиции Энрике Каприлесу о введение для него запрета занимать государственные должности в течение 15 лет. Основанием для такого решения стали три гранта от посольства Великобритании и Польши, которые оппозиционер получил, будучи губернатором второго по численности населения в стране штата Миранда.

Призыв США пересмотреть решение в отношении Каприлеса был воспринят как «рука Запада», которая направляет оппозицию. Масла в огонь добавил и тот факт, что еще студентом будущий лидер оппозиции участвовалв международных программах по обмену студентами в Италии и Соединенных Штатах.

И уже давний соратник Уго Чавеса, президент Боливии Эво Моралес заявил об открытом сговоре между венесуэльской оппозицией и спецслужбами США с целью свержения президента Мадуро.

Сам венесуэльский президент заявляет о неопровержимых доказательствах подкупа оппозицией молодежи, участвующей в протестах. Он также пообещал представить доказательства того, что оппозиция целенаправленно дестабилизирует ситуацию и не без внешней помощи.

А глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявлял, что США пытаются расшатать страну изнутри через дестабилизацию финансовой системы: «Сумма вывода боливара с рынка ликвидности может достигать 300 миллиардов, которые по приказу министерства финансов США выводились из страны с помощью неправительственных организаций, чтобы удушить национальную финансовую систему и оставить без денег нашу страну».

Сторонники Мудуро уверены: западные медиа пытаются демонизировать власть, чтобы повысить градус социального напряжения внутри страны. При этом они рассказывают об успехах соседней Колумбии, где ситуация в экономике ничуть не лучше, да и к тому же идет гражданская война. Еще во времена Чавеса официальный Каракас называл Колумбию плацдармом США для подрыва боливарианской революции в Венесуэле.

«То, что к поддержке венесуэльской оппозиции причастны США, не вызывает сомнений, - говорит украинский политолог Виталий Кулик. – Вашингтон финансировал прошлогодние акции протеста в Каракасе, что доказано документально».

Но при этом Кулик добавляет, что руководство Венесуэлы во главе с Мадуро сделало все возможное, чтобы от него отвернулись как внешние, так и внутренние союзники – профсоюзы, многочисленные левые движения и даже военные соратники Чавеса.

Вместо экономических проблем, Мадуро занялся поиском «внешнего врага», на которого и списывает все свои неудачи. В последнее время из Венесуэлы были высланы иностранные журналисты и дипломаты, которых руководство страны обвинило в шпионаже.

Дуализм по-венесуэльски

Венесуэла — уникальный для XXI века случай экономической политики. «Социализм 21 века», провозглашенный Уго Чавесом, убедил многих в Латинской Америке в том, что нужды простого гражданина могут значить больше доходов корпораций. И ради этого власть может нарушать неприкосновенностьчастной собственности, гарантированную международным правом.

Венесуэла еще раз доказала несостоятельность модели экономики, построенной на сырьевом экспорте и содержании государственного аппарата на ренте от «нефтедолларов». «Несмотря на крупнейшие разведанные запасы нефти, страна не смогла за 15 лет сформировать новую экономическую модель, которая бы провела диверсификацию с опорой на нефтяную манну и сформировала подушку безопасности на случай неблагоприятных обстоятельств», - по мнению подчеркивает экономист, эксперт SaxoBank Кристофер Дамбик.

Эксперт считает, что положение, в котором сейчас оказалась Венесуэла, показывает, что в глобальной экономике ставка на сырьевой ресурс может быстро увеличить влияние государства в мире, но так же быстро и привести к международной изоляции его руководства.