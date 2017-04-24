Послы ЕС 26 апреля рассмотрят безвиз для Украины

Процесс либерализации визового режима требует еще нескольких процедурных моментов.

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER) на встрече 26 апреля рассмотрит вопрос предоставления безвизового режима для граждан Украины. Соответствующая повестка дня обнародована на сайте Совета ЕС.

Сообщается, что комитет рассмотрит Регламент Европейского парламента и Совета ЕС, вносящий изменения в постановление № 539/2001, в котором указаны третьи страны, чьи граждане при пересечении внешних границ должны иметь визу, и стран, чьи граждане освобождаются от такого требования (Украина).

Потом безвиз для Украины должен утвердить Совет ЕС. Ожидается, что это произойдет ориентировочно 11 мая. После этого состоится подписание и публикация решения в Официальном журнале ЕС. Фактически безвиз вступит в силу через 20 дней после опубликования – ориентировочно 11 июня.