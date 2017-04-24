Послы ЕС 26 апреля рассмотрят безвиз для Украины

24.04.17 15:22Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Процесс либерализации визового режима требует еще нескольких процедурных моментов.

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER) на встрече 26 апреля рассмотрит вопрос предоставления безвизового режима для граждан Украины. Соответствующая повестка дня обнародована на сайте Совета ЕС.

Сообщается, что комитет рассмотрит Регламент Европейского парламента и Совета ЕС, вносящий изменения в постановление № 539/2001, в котором указаны третьи страны, чьи граждане при пересечении внешних границ должны иметь визу, и стран, чьи граждане освобождаются от такого требования (Украина).

Потом безвиз для Украины должен утвердить Совет ЕС. Ожидается, что это произойдет ориентировочно 11 мая. После этого состоится подписание и публикация решения в Официальном журнале ЕС. Фактически безвиз вступит в силу через 20 дней после опубликования – ориентировочно 11 июня.

Похожие новости

07.04.17 07:24Стало известно, в какие страны Европы будет действовать "безвиз"

06.04.17 18:06Украинцы "обвалили" сайт по выдаче загранпаспортов после безвиза

12.03.17 20:06Украина должна получить безвизовый режим с ЕС к середине июня, - АПУl

09.02.17 12:15Украина получит безвиз 12 июня – СМИ

19.01.17 10:36Порошенко ждет безвиза в ближайшие недели

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 24.04.2017

Закругление верхнее-левое

18:18Приоритеты Кабмина на этот год: приватизация ОПЗ и «Центрэнерго»

18:04Реальные расходы на оборону в Украине сократились

17:48В Николаеве может подняться тариф на проезд в маршрутках

17:35Николаевский каратист просит помощи у меценатов, чтобы принять участие в международных соревнованиях

17:25Украинские боксеры выиграли девять золотых медалей на турнире Мангера

17:01Гройсман прокатился в харьковском метро

16:49Американка установила новый космический рекорд

16:36Юрко Юрченко считает победительницей "Голоса" Ингрет Костенко, которая исполнила его песню

16:15Николаевский депутат настаивает на введении платы на землю для монополистов в сфере ЖКХ

15:55В Николаеве подвели итоги Первой Финансовой Ярмарки

15:42Японские инвесторы обсудили в Николаеве вопросы строительства моста через реку Южный Буг

15:22Послы ЕС 26 апреля рассмотрят безвиз для Украины

15:06У Приватбанка поменялся юридический адрес

14:53Поручение мэра «аварийно подремонтировать дороги» не выполнено

14:35Лучшие места Николаевской области на майские праздники

14:28ЧП в Москве: женщина умерла в кресле косметолога

14:18Летающий автомобиль станет «общедоступным»

14:07Венесуэльский Майдан. Падение нефтяного гиганта в Латинской Америке

13:55За двумя детьми, которых соцслужбы забрали у горе-матери, пришел отец-атошник

13:47В Николаеве за неделю родились 68 малышей

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.04.17 19:141720

Усик бросил вызов чемпиону мира из Латвии

10.04.17 19:301710

Яценюка заподозрили в плагиате диссертации

10.04.17 19:431570

В ближайшие дни в Николаеве погода ухудшится

10.04.17 19:591600

У Миколаєві завершено ремонт акушерсько-гінекологічного відділення обласної лікарні

Самые читаемые

18.04.17 18:5327930

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 18:229220

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 08:006190

Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

14.04.17 15:015110

Поздравление с Пасхой от Владислава Чайки

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика