Приоритеты Кабмина на этот год: приватизация ОПЗ и «Центрэнерго»

24.04.17 18:18Сколько просмотров этой статьи29Сколько комментариев этой статьи0

Кабинет министров Украины включил в план приоритетных действий на 2017 год приватизацию Одесского припортового завода и государственной компании «Центрэнерго» во втором-третьем квартале.

Соответствующая норма содержится в плане, закрепленном постановлением правительства. Кроме того, Кабмин включил в приватизационный список на 2017 год ряд облэнерго: «Хмельницкоблэнерго», «Тернопольоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго» и «Николаевоблэнерго».

Как сообщал УНИАН, в текущем году Украина в рамках приватизационной кампании планирует продать порядка 100 предприятий. На финальной стадии находится разработка законопроекта, который усовершенствует процесс приватизации — упростит квалификацию активов и определит порядок формирования перечня объектов на приватизацию.

Согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году Фонд госимущества должен был направить в бюджет 17,1 миллиарда гривень. Однако большая приватизация в 2016 году провалилась из-за несостоявшегося конкурса по продаже Одесского припортового завода. На участие в аукционе по приватизации предприятия со стартовой ценой 5,16 млрд грн не подал заявку ни один инвестор. В 2017 году объем средств от приватизации также должен составить не менее 17 миллиардов гривень.

Согласно письму Международному валютному фонду о намерениях украинского руководства, Украина намерена принять все необходимые меры для привлечения авторитетных международных инвесторов и приватизировать Одесский припортовый завод в первом полугодии 2017 года. Кроме того, правительство намерено инициировать приватизацию «Турбоатома», «Центрэнерго» и «Укрспирта» к концу сентября 2017 года, а также ряда облэнерго. В письме отмечается, что для приватизации «Укрспирта» необходимо утверждение законодательных изменений.

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Понедельник, 24.04.2017

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