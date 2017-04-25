РФ будет поставлять электричество в Луганск

25.04.17 14:58Сколько просмотров этой статьи32Сколько комментариев этой статьи0

Электричество будет поставляться в рамках гуманитарной поддержки.

Правительство России приняло решение начать поставки электроэнергии на неподконтрольную Киеву часть Луганской области. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Трехсторонней минской группе Борис Грызлов во вторник, 25 апреля, пишет Корреспондент

"В соответствии с действиями властей Украины правительством РФ было принято решение об обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки", – сказал Грызлов агентству Интерфакс.

По его словам, ситуация с отключением электроэнергии в Луганске "стоит в ряду других действий, фактически отторгающих отдельные районы Донбасса от Украины". Грызлов также сообщил, что ограничения потребителей на территории Луганской области в настоящее время нет.

"Отмечу, что для жителей Донбасса в условиях сознательной экономической блокады со стороны Украины отсутствует возможность для оплаты электроэнергии. Вопрос этот, конечно, будет обсужден завтра на контактной группе и ее экономической подгруппе", – добавил полпред.

Напомним, в ночь на 25 апреля Украина остановила подачу электроэнергии в ЛНР в связи с огромными долгами сепаратистов. "Республики" Донбасса задолжали за электроэнергию 11 млрд гривен.

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