Перед визитом Порошенко и Лукашенко в Чернобыле нашли горы мусора

25.04.17 15:56Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

На 31-ю годовщину Чернобыльской трагедии президент Украины Петр Порошенко посетит Беларусь.

Об этом сообщает Politeka. Как передает пресс-служба Порошенко, главы Украины и Беларуси примут участие в мероприятиях в связи с годовщиной аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

«Они совместно почтят память погибших в чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на ЧАЭС.

Петр Порошенко и Александр Лукашенко также проведут переговоры на территории Беларуси», — говорится в сообщении.

Тем временем на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС близ отселенных населенных пунктов Бобер и Королевка обнаружено девять куч мусора. Возбуждено уголовное дело по статье «Загрязнение или порча земель» УК Украины. Правоохранительные органы уже выяснили, что отходы были привезены грузовиками из Львова.

Как писала Politeka, в 2017 году семь энергоблоков АЭС Украины будут работать после истечения сроков проектной эксплуатации. Между тем, процедура продления срока работы сложная и дорогостоящая, а приблизительные расходы для одного блока составляют 5-6 млрд грн.

Ни у «Энергоатома», который контролирует атомную энергетику страны, ни у правительства Украины таких денег естественно нет. Это означает, что продлевать эксплуатацию блоков будут формально, что может привести к повышению риска аварий в связи с технической и моральной изношенностью оборудования.

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