Мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила патрулирование территорий ОРДЛО.

Об этом сообщается на официальной странице ОБСЕ в Facebook. Патрулирование по обеим сторонам Донецкой и Луганской областей было восстановлено сегодня.

"Мы по-прежнему принимаем меры по уменьшению опасности, чтобы обеспечить контроль и безопасность наших наблюдателей.

Патрулирование проводится с некоторыми ограничениями в связи с продолжающейся оценкой событий, произошедших в воскресенье утром", - отметили на странице миссии.

Александра Григорьева.