11.04.17 22:052030
Мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила патрулирование территорий ОРДЛО
|25.04.17 18:07
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Мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила патрулирование территорий ОРДЛО.
Мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила патрулирование территорий ОРДЛО.
Об этом сообщается на официальной странице ОБСЕ в Facebook. Патрулирование по обеим сторонам Донецкой и Луганской областей было восстановлено сегодня.
"Мы по-прежнему принимаем меры по уменьшению опасности, чтобы обеспечить контроль и безопасность наших наблюдателей.
Патрулирование проводится с некоторыми ограничениями в связи с продолжающейся оценкой событий, произошедших в воскресенье утром", - отметили на странице миссии.
Александра Григорьева.