11.04.17 22:052030
Путин уверяет, что нашел замену газотурбинным двигателям николаевской «Зори-Машпроект»
|25.04.17 18:45
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Благодаря производству корабельных газотурбинных двигателей для флота на НПО «Сатурн» Россия сможет отказаться от закупок этого оборудования в Украине, заявил президент Путин своим пропагандистким СМИ.
Благодаря производству корабельных газотурбинных двигателей для флота на НПО «Сатурн» Россия сможет отказаться от закупок этого оборудования в Украине, заявил президент Путин своим пропагандистким СМИ.
Он также сказал , что работа по организации такого производства ведется на «Сатурне» с 2014 года. Работа была выполнена досрочно. Напомним, что газотурбинные двигатели изготавливает ГП ПКГ «Зоря»-«Машппроект». Об этом пишут "Николаевские Новости".
Напомним, из-за российской агрессии Петр Порошенко запретил военно-техническое сотрудничество с РФ. Этот запрет коснулся и контракта «Зори-Машпроекта» на поставку газовых турбин для фрегатов проекта 22350, строящихся по заказу ВМФ РФ.
В качестве ответной меры, российским КБ «Алмаз» был разработан проект, производство газотурбинных энергетических установок для которого вместо «Зори-Машпроекта» должно освоить НПО «Сатурн», которое находится в Рыбинске.