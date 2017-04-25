Путин уверяет, что нашел замену газотурбинным двигателям николаевской «Зори-Машпроект»

25.04.17 18:45Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Благодаря производству корабельных газотурбинных двигателей для флота на НПО «Сатурн» Россия сможет отказаться от закупок этого оборудования в Украине, заявил президент Путин своим пропагандистким СМИ.

Он также сказал , что работа по организации такого производства ведется на «Сатурне» с 2014 года. Работа была выполнена досрочно. Напомним, что газотурбинные двигатели изготавливает ГП ПКГ «Зоря»-«Машппроект». Об этом пишут "Николаевские Новости".

Напомним, из-за российской агрессии Петр Порошенко запретил военно-техническое сотрудничество с РФ. Этот запрет коснулся и контракта «Зори-Машпроекта» на поставку газовых турбин для фрегатов проекта 22350, строящихся по заказу ВМФ РФ.

В качестве ответной меры, российским КБ «Алмаз» был разработан проект, производство газотурбинных энергетических установок для которого вместо «Зори-Машпроекта» должно освоить НПО «Сатурн», которое находится в Рыбинске.

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