Кличко уволил главного транспортника Киева

В распоряжении говорится, что Майзель уволен по собственному желанию.

Мэр Киева Виталий Кличко уволил директора департамента транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации Сергея Майзеля. Об этом свидетельствует распоряжение мэра №283 от 25 апреля 2017 г.

При этом в указе значится, что его увольняют по собственному желанию.

"Майзеля Сергея Петровича уволить с должности директора департамента транспортной инфраструктуры… по собственному желанию", - говорится в распоряжении.

Обязанности директора департамента временно положили на Ивана Шпилевого, первого заместителя Майзеля. до решения вопроса о назначении руководителя в установленном порядке.

Напомним, Сергей Майзель возглавил в 2014 году "Киевпастранс", когда мэром стал Кличко. А вот весной прошлого года Кличко назначил Майзеля директором Департамента транспорта.