Соседи обиделись на Порошенко из-за грубого отказа на Пасху

26.04.17 09:35Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

"Вести" выяснили, как изменилась жизнь в президентском поселке.

Маркетинговый ход «жить по соседству с президентом», популярный еще в прошлом году, больше не привлекает покупателей элитной недвижимости. А хозяева особняков и усадеб массово бегут из Козина в места подешевле. Об этом «Вестям» рассказали риелторы. «Вести» побывали в «президентском» поселке и выяснили, как соседство с первым лицом страны изменило жизнь местных жителей.

Жители подшучивают, что за три года правления трехметровый забор вокруг усадьбы Порошенко вырос на два метра, хотя мы убедились, что это не так, сравнив снимки усадьбы сейчас и три года назад. А для комфорта гаранта власти специально поменяли статус его улицы. «Раньше она была второстепенной, а теперь — главная», — говорит нам охранник местного ресторана. Действительно, на улице стоит новый знак.

«Иногда, когда президент выезжает, охрана перекрывает для него дорогу. Но не всегда», — рассказывают соседи. Также они вспомнили, что зимой снег убирали только на президентской улице: «Как не убирали снег зимой, так и не убирают. Снегоуборочные машины ездят только вдоль его забора».

А еще жители поселка обижены, что их на Пасху не пускали в церковь, расположенную на территории усадьбы, которая, к слову, находится у него в аренде. «На Пасху несколько пожилых женщин просили охрану пустить их в храм освятить паски. Они заметили, как в усадьбу заходил священник. Но им грубо отказали», — рассказывает нам местная жительница Алла.

Похожие новости

19.02.17 09:25Украинские боевики: У Порошенко будет свой «Ростов», но на два метра под землей (видео)

30.01.17 11:36Аваков: в Украине на руках свыше миллиона единиц оружия

13.01.17 15:30Пока барин приезжал открывать зал, во дворе хоронили солдата АТО, - николаевец

12.01.17 13:46Порошенко дал старт Года Японии в Украине

11.01.17 15:30В облгосадминистрации подтвердили завтрашний визит Порошенко в Николаев

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 26.04.2017

Закругление верхнее-левое

11:51У одесских медиков нашли крупную партию опасных наркотиков (видео)

11:39Арест за хранение марихуаны в Украине хотят отменить

11:28В Николаеве взяли табло напрокат перед матчем с "Динамо"

11:15На Донбассе – массовое отравление школьников

11:07Как мальчик из Баштанки разжигал печь бензином

10:56Из-за вспышки на солнце ожидаются сильные магнитные бури. График

10:55В Бразилии индейцы обстреляли из лука полицейских (видео)

10:36Когда начнут продавать ПриватБанк

10:25Где завтра в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

10:17Дело табак: кто виноват в дефиците сигарет

10:09В посольстве объяснили сокращение помощи от США

09:58На підтримку громадських організацій інвалідів, ветеранів та учасників АТО передбачається додатково виділити 1,14 млн грн

09:47Новые соцнормы на субсидии: как подскочат суммы в платежках

09:35Соседи обиделись на Порошенко из-за грубого отказа на Пасху

09:23Обострение ситуации в зоне АТО: много погибших и раненых среди украинских воинов

09:10«Динамо» в Николаеве будет решать задачу №1

09:00Курс валют на 26 апреля

08:52Мэр Николаева не намерен повышать тарифы за проезд в городском транспорте

08:47Астролог назвал дату окончания войны на Донбассе

08:3926 апреля — День чернобыльской трагедии

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

12.04.17 12:022380

12 апреля - праздники, именины, народные приметы, день в истории

12.04.17 12:021780

В Донецк боевикам прибыло подкрепление из чеченцев

12.04.17 12:151970

Обнародован трейлер сериала «Мгла» по Стивену Кингу (видео)

12.04.17 12:272960

"Николаевводоканал" начал принимать показания счетчиков через Viber

Самые читаемые

18.04.17 18:5328580

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 18:229690

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 08:006520

Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

14.04.17 15:015280

Поздравление с Пасхой от Владислава Чайки

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика