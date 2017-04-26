Соседи обиделись на Порошенко из-за грубого отказа на Пасху

"Вести" выяснили, как изменилась жизнь в президентском поселке.

Маркетинговый ход «жить по соседству с президентом», популярный еще в прошлом году, больше не привлекает покупателей элитной недвижимости. А хозяева особняков и усадеб массово бегут из Козина в места подешевле. Об этом «Вестям» рассказали риелторы. «Вести» побывали в «президентском» поселке и выяснили, как соседство с первым лицом страны изменило жизнь местных жителей.

Жители подшучивают, что за три года правления трехметровый забор вокруг усадьбы Порошенко вырос на два метра, хотя мы убедились, что это не так, сравнив снимки усадьбы сейчас и три года назад. А для комфорта гаранта власти специально поменяли статус его улицы. «Раньше она была второстепенной, а теперь — главная», — говорит нам охранник местного ресторана. Действительно, на улице стоит новый знак.

«Иногда, когда президент выезжает, охрана перекрывает для него дорогу. Но не всегда», — рассказывают соседи. Также они вспомнили, что зимой снег убирали только на президентской улице: «Как не убирали снег зимой, так и не убирают. Снегоуборочные машины ездят только вдоль его забора».

А еще жители поселка обижены, что их на Пасху не пускали в церковь, расположенную на территории усадьбы, которая, к слову, находится у него в аренде. «На Пасху несколько пожилых женщин просили охрану пустить их в храм освятить паски. Они заметили, как в усадьбу заходил священник. Но им грубо отказали», — рассказывает нам местная жительница Алла.