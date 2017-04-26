В посольстве объяснили сокращение помощи от США

26.04.17 10:09Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

В посольстве Украины просят не забывать об американской финпомощи в форме кредитных гарантий.

Информация о сокращении американской помощи на 68,8% должна рассматриваться с учетом финансовой помощи США Украине в форме кредитных гарантий. Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook

"В частности, в 2016 году США предоставили Украине кредитные гарантии в размере 1 млрд долл., что требовало финансирования из бюджета Соединенных Штатов объемом около 300 млн долл.", – говорится в сообщении.

В посольстве отмечают, что в 2018 году "благодаря достигнутой финансовой стабилизации и ожидаемому росту экономики Украины" стороны не предусматривают финансовой помощи в форме кредитных гарантий.

"Учитывая указанное, фактическое уменьшение американской помощи Украине в 2018 году составит около 30%, что позволяет продолжить реализацию большинства действующих программ помощи нашей стране", – отметили в ведомстве.

При этом уточняется, что в обнародованной информации о бюджетных предложениях администрации США финансирование программ в Украине составит около 50% от всех средств, предусмотренных на программы американской помощи для стран региона Европы и Евразии, которые сократились на 57,4%.

Недавно министр финансов Александр Данилюк заявил, что США хотят расширять присутствие американского бизнеса в Украине и, как следствие, размер инвестиций.

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