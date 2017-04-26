Когда начнут продавать ПриватБанк

26.04.17 10:36Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Стало известно, когда начнут продавать ПриватБанк, который недавно перешел в госсобственность.

Об этом Информатор узнал из заявления главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в ходе круглого стола в Вашингтоне.

Продать ПриватБанк смогут через 5 лет, но только не контрольный пакет акций финучреждения.

«Приватбанку стоит сосредоточиться на розничной деятельности и работать с населением, малым и средним бизнесом. Тогда, через пять лет, его можно будет продать стратегическому инвестору. Или же он сможет провести IPO (первая публичная продажа акций частной компании)», – подчеркнула Гонтарева.

Если говорить о продаже ПриватБанка, то это произойдет не раньше 2022 года. При продаже с молотка пустят не контрольный пакет акций финучреждения.

Ранее председатель правления ПАО «ПриватБанк» Александр Шлапак заявлял, что ПриватБанк может быть передан на приватизацию не ранее 2018 года.

Екатерина Ищенко.

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