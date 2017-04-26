В Украине отметили улучшения в вопросе свободы прессы

В Украине несколько улучшилась ситуация в отношении свободы СМИ. Так, в рейтинге свободы прессы международной организации "Репортеры без границ" наша страна поднялась на пять позиций, до 102-го места из 180. Об этом передают Вести.

Первыми в рейтинге идут Норвегия, Швеция и Финляндия благодаря улучшению либерального доступа к публичной информации. При этом США (43 место) опустились на две позиции из-за увеличения количества расследований против журналистов и задержаний сотрудников СМИ.

Польша потеряла семь позиций, и теперь занимает 54-е место. Ухудшилась ситуация также в Великобритании (40-е место), Нидерландах (5-ое место) и Канаде (22-е место). Россия осталась на 148-м месте. Турция с жесткими мерами после путча потеряла четыре позиции и заняла 155 место.