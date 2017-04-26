В Украине отметили улучшения в вопросе свободы прессы

26.04.17 12:04Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

В Украине несколько улучшилась ситуация в отношении свободы СМИ. Так, в рейтинге свободы прессы международной организации "Репортеры без границ" наша страна поднялась на пять позиций, до 102-го места из 180. Об этом передают Вести.

Первыми в рейтинге идут Норвегия, Швеция и Финляндия благодаря улучшению либерального доступа к публичной информации. При этом США (43 место) опустились на две позиции из-за увеличения количества расследований против журналистов и задержаний сотрудников СМИ.

Польша потеряла семь позиций, и теперь занимает 54-е место. Ухудшилась ситуация также в Великобритании (40-е место), Нидерландах (5-ое место) и Канаде (22-е место). Россия осталась на 148-м месте. Турция с жесткими мерами после путча потеряла четыре позиции и заняла 155 место.

Похожие новости

19.04.17 17:11СМИ назвали самую красивую женщину в мире

15.04.11 15:29Лучшие юнкоры Украины, России и Болгарии соберутся в Николаеве

16.01.11 15:35Медиа-профсоюз призывает власть имущих содействовать журналистам

11.11.10 12:41Янукович хочет доступа к публичной информации

27.01.09 15:25Кто выживет на рекламном рынке Украины?

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 26.04.2017

Закругление верхнее-левое

18:43На Николаевщине на прием к врачу можно записаться в онлайн режиме

18:29Мэр Николаева заключил договор с глиноземным заводом

18:15В Украине стартует "Нобелевская премия" для учителей

17:57Фотосессия на вышке закончилась падением и смертью

17:39На президиуме областного совета решали судьбу депутата Скорого

17:23Николаевцев приглашают на фестиваль «Адреналиновая МаЁвочКА 2017»

17:10Николаевская полиция задержала херсонскую банду

16:53Добавьте соль в свой шампунь и решите одну из самых частых проблем с волосами

16:45В Одессе началась обратная декоммунизация

16:29Министр энергетики заговорил об отключении воды Донбассу

16:16На восстановление аэропорта "Николаев" нужно более 700 миллионов

16:00Мэрия разработает совместную с Николаевгазом программу установки индивидуальных счётчиков в городе

15:45Порошенко выразил уверенность, что Беларусь не пойдет войной на Украину

15:36Леннокс Льюис: "Кличко лучше завершить карьеру, если он проиграет Джошуа"

15:13В Украине быстро дорожает картошка

14:38Кличко - Джошуа: стали известны имена рефери

14:25Порошенко одобрил изменения в Правилах дорожного движения

14:17У николаевских гребцов Владимира Дзюбинского и Артема Пшеничного по два «золота» кубка Украины

14:1064 тысячи внутренних переселенцев остались без украинских пенсий

13:58В Украине снова подорожает водка

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

12.04.17 19:012120

Социолог: около 90% украинцев живут в бедности

12.04.17 19:242040

Фьюри: Надеюсь, Джошуа победит Кличко

12.04.17 19:482010

Светлана Лобода представила неожиданный ролик с монахиней в главной роли. Видео

12.04.17 20:311970

Порошенко обещает украинцам удешевить путешествия в ЕС

Самые читаемые

18.04.17 18:5328640

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 18:229760

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 08:006560

Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

14.04.17 15:015290

Поздравление с Пасхой от Владислава Чайки

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика